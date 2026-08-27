Riapre la Coop di corso Belgio, dopo un intervento di riqualificazione di 2.8 milioni di euro

Ha riaperto oggi al pubblico, dopo un intervento di completa rigenerazione, il supermercato Coop di corso Belgio 151/D, storico punto di riferimento del quartiere Vanchiglietta. Il negozio, aperto nel settembre 1983 e ristrutturato l'ultima volta nel 2010, torna a disposizione di soci e clienti con un layout completamente rinnovato, una superficie commerciale di circa 750 mq e un investimento complessivo di Nova Coop di 2,8 milioni di euro.

Ampliata area vendita dei freschissimi

I lavori, avviati a giugno e proseguiti con la chiusura al pubblico dal 5 luglio, hanno interessato l'intero punto vendita, con una profonda ridefinizione degli spazi dedicati alla vendita, al magazzino e alle aree di lavorazione. L'intervento ha permesso di ripensare il percorso di spesa e di adottare il nuovo format supermercati di Nova Coop per la grafica, la comunicazione e la dotazione tecnologica del negozio.

Tra le principali novità per soci e clienti c'è l'ampliamento dell'area di vendita dedicata ai freschissimi e la completa revisione dei banchi assistiti, con una proposta leggermente più ampia di prodotti take away nei reparti Salumeria, Gastronomia e Pescheria. Nel nuovo layout trova inoltre spazio il corner Il Buono del Piemonte, dedicato alle eccellenze agroalimentari del territorio.

Nuovo ingresso

Il punto vendita si presenta con un nuovo ingresso, spostato ad angolo per migliorare i flussi di entrata e uscita, e una nuova vetrata affacciata su corso Cadore, che aumenta la visibilità del supermercato dalla viabilità esterna. Anche lo spazio dedicato a soci e clienti è stato ripensato e reso più accogliente, in posizione strategica vicino al nuovo ingresso, mantenendo invariati i servizi offerti dal Novapoint e dallo Spazio Soci.

Sul fronte dei servizi, il nuovo layout introduce le casse self service, che si affiancano alle casse tradizionali, e un sistema di comunicazione digitale pensato per accompagnare il cliente durante l'esperienza di acquisto e rendere più semplice e immediata la spesa.

L'intervento ha riguardato anche le aree di servizio e di lavorazione del punto vendita, con il rifacimento delle celle frigorifere e l'adeguamento ai nuovi standard della Cooperativa degli spazi retrostanti i banchi assistiti. Sono stati inoltre rinnovati gli impianti frigoriferi, con la sostituzione della centrale frigorifera e dei banchi frigo alimentari con nuove apparecchiature più efficienti e meno energivore.

La ridefinizione complessiva degli spazi ha interessato anche gli spazi ad uso del personale, con la realizzazione di una nuova area dedicata alla pausa dei dipendenti e il rinnovo degli spogliatoi.

Cibo per i bisognosi

La riqualificazione del supermercato è stata accompagnata da un percorso di economia circolare e solidarietà. Alcune delle scaffalature sostituite durante i lavori sono state donate all'ARCI Torino per essere utilizzate presso Anatra Zoppa, il Community Hub di via Courmayeur recentemente rinnovato con un importante intervento di riqualificazione per offrire interventi di contrasto alla povertà, inclusione sociale, servizi per la salute mentale, attività culturali e iniziative educative in Barriera di Milano. Inoltre il progetto Buon Fine di Nova Coop, destinato a favorire il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari dei punti vendita, si rafforza sul territorio del quartiere. Alla storica collaborazione tra la Coop di Corso Belgio e la Parrocchia San Giulio d'Orta, si aggiunge l'attivazione di un nuovo Frigo di Quartiere presso il circolo ARCI Kontiki di via Cigliano, con una collaborazione che inizia da oggi e vedrà l’avvio nei prossimi giorni l’avvio delle prime distribuzioni di spese solidali.

Il supermercato Coop di corso Belgio conta oggi circa 5.500 soci, all'interno di una comunità di oltre 72.500 soci Nova Coop nella città di Torino. La riapertura è accompagnata da una serie di iniziative dedicate a soci e clienti: dal 27 al 30 agosto sarà distribuita in omaggio a tutti i clienti una shopper Coop di cotone; inoltre, ai soci che aggiornano i propri dati e ai clienti che diventano soci per la prima volta, verranno consegnati omaggi speciali nei primi giorni dopo la riapertura.

"Ambienti di lavoro migliorati"

"La rigenerazione del supermercato di corso Belgio rappresenta un investimento importante per un punto vendita storico, che da oltre quarant'anni è parte della vita quotidiana del quartiere Vanchiglietta – commenta Fabio Lischetti, Direttore Vendite di Nova Coop –. Abbiamo voluto intervenire in modo profondo sugli spazi e sull'organizzazione del negozio per renderlo più funzionale, accogliente e vicino alle esigenze dei nostri soci e clienti. L'ampliamento dell'area dedicata ai freschissimi, il rinnovamento dei banchi assistiti e l'introduzione di nuove tecnologie, a partire dalle casse self-service e dalla comunicazione digitale, si inseriscono in un progetto che mantiene al centro la vocazione di questo punto vendita come negozio di vicinato. Allo stesso tempo, l'investimento ha permesso di migliorare gli ambienti di lavoro, rendendoli più accoglienti e funzionali per il nostro personale, e di rafforzare il nostro impegno sul territorio, anche attraverso nuove iniziative legate al recupero delle eccedenze e alla solidarietà di prossimità".

Il supermercato Coop di Torino – Corso Belgio continuerà ad osservare i consueti orari di apertura: dal lunedì al giovedì, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00; venerdì e sabato dalle 8.00 alle 20.00; domenica dalle 9.00 alle 12.30. Nella sola giornata di oggi, giovedì 27 agosto, il punto vendita osserverà un orario straordinario continuato dalle 8.00 alle 20.00, in occasione della riapertura.