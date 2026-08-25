Carburanti da urlo, nel mirino del Codacons anche le autostrade torinesi: "Sulla A21 diesel a 2,72 al litro"

C'è anche Torino, o meglio le autostrade che collegato la città della Mole, nel mirino del Codacons se si parla di prezzi dei carburanti. Nelle ore in cui il Governo studia modalità per abbassare i costi per gli utenti a due e quattro ruote, l'associazione dei consumatori mette in guardia da listini che sembrano davvero frutto di un futuro distopico, ma che invece sono realtà. La lente d'ingrandimento, in particolare, è fissato sulle strade a pedaggio dove già in tempi normali benzina e gasolio costano più che in città, ma dove la sensazione è davvero straniante.

Salasso sulla A21

In particolare, Codacons segnala che sulla Torino-Piacenza il diesel servito (quindi non in modalità self service) è arrivato a quota 2,729 euro al litro. Ma si superano addirittura i 3 euro al litro se chi fa rifornimento predilige carburanti di maggiore qualità.

E se questo tipo di prezzi non rappresenta il presente, certamente può spaventare in prospettiva. "Nessuno sostiene che domani tutti gli italiani pagheranno 3 euro per un litro di carburante, ma il fatto stesso che questa soglia sia già stata superata in alcuni impianti deve far scattare un campanello d'allarme – afferma il Codacons -. Fino a poco tempo fa prezzi simili sarebbero apparsi fuori da ogni logica; oggi sono una realtà in alcuni distributori. Il rischio è che, se la corsa dei listini proseguirà, quota 3 euro smetta di essere un'eccezione estrema e diventi un riferimento sempre meno lontano per gli automobilisti". Per questo il Codacons torna a chiedere al governo interventi strutturali in grado di proteggere gli automobilisti dalle fiammate dei prezzi, evitando misure-tampone e provvedimenti limitati nel tempo che non offrono alcuna certezza alle famiglie".

In giro per l'Italia

Secondo quanto rilevato dall'associazione consumatori, analizzando i prezzi comunicati dai gestori al Mimit nelle giornate del 24 e 25 agosto, la palma del prezzo più alto va alla A22 Brennero-Modena, dove il Supreme Diesel ha raggiunto quota 3,159 euro al litro. Detto della A21 Torino-Piacenza, prezzi elevatissimi si registrano anche sulle isole minori: a Pantelleria un litro di gasolio arriva a 2,799 euro, avvicinandosi ormai alla soglia dei 3 euro.

Ttra gli altri casi di diesel più caro figurano la A4 Venezia-Trieste, dove il servito raggiunge 2,699 euro al litro; la A28 Portogruaro-Conegliano, sempre con il servito a 2,699 euro al litro; la A22 Brennero-Modena, dove il diesel arriva a 2,659 euro al litro; e la A15 Parma-La Spezia, dove il diesel servito tocca 2,629 euro al litro. A parte ci sono poi i prezzi-record del gasolio speciale: sulla A21 Torino-Piacenza il Supreme Diesel raggiunge 2,929 euro al litro, mentre sulla A15 Parma-La Spezia l'Hi-Q Diesel arriva a 2,879 euro al litro.