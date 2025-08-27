Wc e campeggio abusivo ai Giardini Madre Teresa, Alessi (FdI): "Segnalazione all'Asl"

Complice il caldo, il giardino Madre Teresa di Calcutta diventa un bivacco. Dalle immagini girate questa mattina dalla capogruppo di Fratelli d'Italia alla 7 Patrizia Alessi si vede una sorta di "campeggio abusivo", con le persone accampate sotto gli alberi in pieno giorno.

"E' inaccettabile, - commenta l'esponente del partito della Meloni - sia dal punto di vista del decoro, che dell’igiene pubblica". Per cercare di allontanare i balordi FdI aveva proposto il Daspo Urbano ed il divieto di vendita e consumo di alcolici h 24, oltre all'installazione di un bagno pubblico.

"Segnalazione all'Asl"

"Ora, insieme ai colleghi in Circoscrizione 7 Francesco Caria e Domenico Giovannini, - annuncia Alessi - farò una segnalazione all’Asl perché vi sono wc a cielo aperto: un problema igienico-sanitario". L'esponente di Fratelli d'Italia lancia poi la provocazione di chiudere i Madre Teresa "h24 per tre mesi".

La videosorveglianza

Negli scorsi anni nell'area verde è stato installato un sistema di videosorveglianza con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza. "Oggi - chiarisce la consigliera - mi trovo a constatare che quelle sei telecamere sembrano servire solo a posteriori, se avviene qualcosa di molto grave come un omicidio, e non a prevenire il disagio quotidiano di chi vive o attraversa il Giardino".

"Dove hanno la residenza le persone che bivaccano, spacciano, vendono alimenti, svolgono il mestiere dei parrucchieri, e altro a MTC? Hanno regolari contratti di affitto? I controlli devono essere a 360° sennò tutto rimane come sempre e può solo peggiorare" conclude.