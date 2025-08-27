 / Politica

Politica | 27 agosto 2025, 12:05

Wc e campeggio abusivo ai Giardini Madre Teresa, Alessi (FdI): "Segnalazione all'Asl"

"Inaccettabile sia dal punto di vista del decoro, che dell'igiene"

Complice il caldo, il giardino Madre Teresa di Calcutta diventa un bivacco. Dalle immagini girate questa mattina dalla capogruppo di Fratelli d'Italia alla 7 Patrizia Alessi si vede una sorta di "campeggio abusivo", con le persone accampate sotto gli alberi in pieno giorno.

"E' inaccettabile, - commenta l'esponente del partito della Meloni - sia dal punto di vista del decoro, che dell’igiene pubblica". Per cercare di allontanare i balordi FdI aveva proposto il Daspo Urbano ed il divieto di vendita e consumo di alcolici h 24, oltre all'installazione di un bagno pubblico.

"Segnalazione all'Asl"

"Ora, insieme ai colleghi in Circoscrizione 7 Francesco Caria e Domenico Giovannini, - annuncia Alessi - farò una segnalazione all’Asl perché vi sono wc a cielo aperto: un problema igienico-sanitario". L'esponente di Fratelli d'Italia lancia poi la provocazione di chiudere i Madre Teresa "h24 per tre mesi". 

La videosorveglianza

Negli scorsi anni nell'area verde è stato installato un sistema di videosorveglianza con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza. "Oggi - chiarisce la consigliera - mi trovo a constatare che quelle sei telecamere sembrano servire solo a posteriori, se avviene qualcosa di molto grave come un omicidio, e non a prevenire il disagio quotidiano di chi vive o attraversa il Giardino". 

"Dove hanno la residenza le persone che bivaccano, spacciano, vendono alimenti, svolgono il mestiere dei parrucchieri, e altro a MTC? Hanno regolari contratti di affitto? I controlli devono essere a 360° sennò tutto rimane come sempre e può solo peggiorare" conclude.

Cinzia Gatti

