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Eventi | 26 agosto 2026, 11:54

La storia di Albert e non solo: ad Altessano si cercano donatori di midollo contro la leucemia

Appuntamento fissato per il 12 settembre alle 13 presso CrossFit in strada Altessano 61 con Admo

Admo cerca nuovi donatori di midollo osseo

Admo cerca nuovi donatori di midollo osseo

Nuova chiamata per chi vuole dare una mano e aiutare le persone malate e in difficoltà. Admo, infatti, organizza un evento il 12 settembre alle 13 presso CrossFit Altessano (strada Altessano 61, a Torino) alla ricerca di possibili donatori di midollo osseo.

Solo così si possono aiutare piccoli pazienti come Albert (di soli 6 mesi) che sta combattendo contro una rara forma di leucemia, che può essere curata solo con un trapianto di midollo osseo. Come lui tantissimi bambini, ragazzi e adulti.

Ma per fare un trapianto serve trovare il donatore compatibile. E tra persone non consanguinee, la probabilità di trovare il giusto match (la compatibilità) è di 1 su 100mila.

Per partecipare bisogna avere tra 18 e 35 anni, pesare almeno 50 chili ed essere in buona salute. "Un piccolo gesto può significare una possibilità enorme", dicono gli organizzatori. 

Informazioni e prenotazioni su: admopiemonte.org/match4all

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