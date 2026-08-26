La storia di Albert e non solo: ad Altessano si cercano donatori di midollo contro la leucemia

Nuova chiamata per chi vuole dare una mano e aiutare le persone malate e in difficoltà. Admo, infatti, organizza un evento il 12 settembre alle 13 presso CrossFit Altessano (strada Altessano 61, a Torino) alla ricerca di possibili donatori di midollo osseo.
Solo così si possono aiutare piccoli pazienti come Albert (di soli 6 mesi) che sta combattendo contro una rara forma di leucemia, che può essere curata solo con un trapianto di midollo osseo. Come lui tantissimi bambini, ragazzi e adulti.
Ma per fare un trapianto serve trovare il donatore compatibile. E tra persone non consanguinee, la probabilità di trovare il giusto match (la compatibilità) è di 1 su 100mila.
Per partecipare bisogna avere tra 18 e 35 anni, pesare almeno 50 chili ed essere in buona salute. "Un piccolo gesto può significare una possibilità enorme", dicono gli organizzatori.
Informazioni e prenotazioni su: admopiemonte.org/match4all