Le Vele Alassio, il meglio deve ancora venire: un’estate internazionale che continua fino a settembre!

La lunga maratona di eventi che ha caratterizzato l’estate 2026 de Le Vele Alassio entra nel suo ultimo, attesissimo capitolo. Dopo una stagione ricca di appuntamenti, grandi produzioni e ospiti di assoluto prestigio internazionale, il Club della Riviera Ligure si prepara a vivere un altro weekend di musica e spettacolo, per poi proseguire con una programmazione speciale anche nel mese di settembre.



Venerdì 28 agosto — ore 23:00 — MAMACITA

Si parte venerdì, a partire dalle ore 23:00, con uno degli appuntamenti più amati dal pubblico de Le Vele: il party Mamacita, pronto a riportare in pista tutta la sua energia e il suo inconfondibile sound.



Promozioni dell'evento:

- Ticket d’ingresso: € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Sabato 29 agosto — ore 23:00 — FEELINGS

Sabato, sempre dalle ore 23:00, sarà invece la volta del closing party di Feelings, un appuntamento dal respiro internazionale dedicato alle sonorità Afro House e Indie Dance. In consolle saliranno Meloko, Tom A.P e il DJ resident del party, Francis Key, per una notte pensata per accompagnare il pubblico verso il gran finale della stagione.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per tutte le donne in lista durante la prima

mezz'ora dall’apertura dell’evento.

- Ticket d’ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 25,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Ma l’estate de Le Vele non si esaurisce con questo weekend. Settembre sarà ancora protagonista con tre grandi appuntamenti: il primo sabato del mese è prevista un’extra date di Change Your Mind, mentre sabato 12 settembre sarà il momento del closing party di Mamacita. Infine, sabato 19 settembre, arriverà la grande festa di chiusura della stagione estiva 2026, l’ultimo grande appuntamento di un’estate destinata a lasciare il segno.



E proprio guardando a questi mesi, è impossibile non sottolineare l’orgoglio per una programmazione che ha portato ad Alassio e nella Riviera Ligure alcuni dei più importanti nomi della scena musicale internazionale.



Le Vele ha ospitato artisti del calibro di Afrojack, Benny Benassi, Bob Sinclar, Deborah De Luca, Gordo, Ilario Alicante, Indira Paganotto, Jamie Jones, Joseph Capriati, Marco Carola, Marco Faraone, MoBlack, Paco Osuna, Sasson, Sfera Ebbasta e tanti altri protagonisti della scena elettronica e dance internazionale.



Un elenco che racconta molto più di una semplice stagione di eventi. Significa aver trasformato Le Vele in un punto di riferimento capace di dialogare con il pubblico e con gli artisti internazionali, contribuendo allo stesso tempo a valorizzare Alassio e l’intero territorio della Riviera Ligure come destinazione sempre più attrattiva per chi ama la musica, la nightlife e i grandi eventi.



Portare una programmazione di questo livello sul territorio è stata un’enorme soddisfazione, ma anche una sfida che ha confermato la volontà

del Club di continuare a investire sulla qualità, sulla ricerca musicale e sulla capacità di proporre appuntamenti in grado di richiamare pubblico da tutta Italia e non solo.



Ora, però, è tempo di guardare avanti.



Perché dopo una stagione così intensa, il meglio deve ancora venire.



Le Vele Alassio è pronta a scrivere gli ultimi capitoli dell’estate 2026. E, come sempre, saranno la musica, gli artisti e il pubblico a farne la storia.



Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Mamacita - Friday, 28th August 2026



Le Vele Alassio vi aspettano venerdì 28 agosto con Mamacita!!



Friday, 28th August 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Summer Tour 2026



IN CONSOLLE



MAMACITA Crew

Davare Wagwan

Tami

Rayden



PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-friday-28th-august-2026/242158/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Feelings Closing Party - Saturday, 29th August 2026



Come to Feel the Rhythm!



Saturday, 29th August 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

FEELINGS

Closing Party



LINE UP

Meloko

Tom A.P

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-closing-party-saturday-29th-august-2026/242219/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721