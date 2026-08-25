Alla Reggia di Venaria torna la Festa della Nascita, un abbraccio corale ai nuovi nati [FOTO]

Domenica 20 settembre 2026, dalle ore 10 alle 19, la Reggia di Venaria torna ad ospitare la Festa della Nascita, la giornata dedicata ad accogliere nella comunità i bambini e le bambine nati nel 2025 e nel 2026 insieme alle loro famiglie.

Giunta alla sesta edizione, è un gioioso e simbolico rito collettivo di “benvenuto” che si è affermato come efficace dispositivo di cooperazione territoriale a favore delle famiglie: il programma inizialmente partito incentrandosi sulla Cultura, abbraccia adesso anche gli ambiti della Sanità, del Sociale dell’Educazione promuovendo una collaborazione stabile e una rete sempre più integrata. La valutazione di impatto presentata lo scorso giugno conferma l'efficacia dell'iniziativa nel rafforzare la collaborazione tra istituzioni e servizi e nel favorire la fiducia delle famiglie verso le reti territoriali di sostegno.

Ogni edizione coinvolge circa 1.000 famiglie in target, oltre 4.000 partecipanti (15.000 dagli esordi) che accedono gratuitamente ai Giardini della Reggia con il Passaporto culturale del programma Nati con la Cultura, promosso da Fondazione Medicina a Misura di Donna e Abbonamento Musei e scaricabile liberamente dal sito www.naticonlacultura.it. Le 32 amministrazioni comunali aderenti, inoltre, invitano le nuove famiglie a partecipare alla Festa e con l'occasione provvedono alla consegna del Passaporto.

L'offerta

La Festa offre alle famiglie l’opportunità di conoscere i servizi del territorio, in un contesto accogliente e rilassante, vivendo esperienze emozionanti, momenti di condivisione con professionisti e professioniste della salute, dell’educazione e della cultura. La giornata propone incontri, laboratori e attività dedicate alla lettura condivisa, alla musica e al canto, promuovendo pratiche da coltivare nella quotidianità, e costituisce un’occasione di confronto con esperti ed esperte sulla genitorialità, sul ben-essere delle famiglie e sulla crescita nei primi anni di vita. Numerose ricerche scientifiche dimostrano come le esperienze culturali e il contatto con la natura favoriscano lo sviluppo cognitivo, emotivo, biologico e sociale già dai primi cruciali mille giorni di vita del neonato, contribuendo anche al ben-essere dell'intero nucleo familiare.

Il tema 2026

Il tempo. L'edizione 2026 sarà dedicata al valore del tempo: il tempo da dedicare alla crescita delle nuove vite, alle relazioni, alla cura e alla condivisione delle esperienze in famiglia.

Una rete territoriale che cresce

La Festa della Nascita è curata ed organizzata dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, CCW-Cultural Welfare Center ETS e La Rete delle Donne, in collaborazione con numerosi partner. Da questa edizione l’iniziativa si rafforza grazie alla partnership strategica biennale tra Fondazione CRT e CCW - Cultural Welfare Center, orientata al sostegno di bambini e famiglie. Coerente con gli indirizzi del Programma ULAOP della Fondazione CRT, ne condivide l'attenzione alla prima infanzia, alla genitorialità e allo sviluppo di reti territoriali stabili e di prossimità. In questo contesto prosegue la co-progettazione delle Carte dei Servizi 0-2 dei Comuni coinvolti.

La Festa è co-progettata da una rete di 32 Comuni: Alpignano, Avigliana, Beinasco, Borgaro Torinese, Brandizzo, Bruino, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno, Cuorgnè, Druento, Foglizzo, Grugliasco, La Cassa, La Loggia, Leinì, Moncalieri, Pianezza, Pinerolo, Rivalta, Rivoli, Rosta, San Gillio, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Torino, Venaria Reale, Volpiano - l’ASL TO4 con i Consultori e Punti Nascita degli Ospedali di Ciriè, Chivasso e Ivrea, presente dalla prima edizione, le Aziende Ospedaliere della Città di Torino e dell’area metropolitana: AOU Città della Salute e della Scienza con l’Ospedale Sant’Anna, ASL Città di Torino con i Consultori e gli Ospedali Maria Vittoria e Martini, AO Ordine Mauriziano di Torino, ASL TO3 con i Consultori e gli Ospedali di Rivoli, Pinerolo, ASL TO5 con i Consultori e gli Ospedali di Carmagnola, Chieri e Moncalieri, il Corso di Laurea in Ostetricia e il Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica dell’Università di Torino e l’Ordine delle Ostetriche di Torino, Cuneo, Asti, Alessandria e Aosta - l’AIB - Associazione Italiana Biblioteche con il programma Nati per Leggere e le biblioteche del Sistema Bibliotecario BITO, il Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese – SBIC, che fanno parte del programma di sviluppo di ecosistemi territoriali di Cultura per Crescere 0-6 promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo.

Partecipano le associazioni APS Filieradarte, APS TerraTerra, Istituto Musicale Comunale “Leone Sinigaglia” di Chivasso, Legalarte, Generazione Migranti, Fondazione PAIDEIA, Ufficio Pastorale Migranti, Fondazione TRG, Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto di Pieve Santo Stefano.

L’appuntamento è in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione Medicina a Misura di Donna, Abbonamento Musei, ACP - Associazione Culturale Pediatri, con il patrocinio di CSB - Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini e dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino, con il supporto di Centrale del Latte di Torino, Quercetti, Fondo Micol Carrara, Ricola, Rotary Club Torino San Carlo, Soroptimist International d’Italia Club di Torino.

La Festa della Nascita presenta a sistema le principali offerte regionali: Nati per Leggere (biblioteche) e Nati con la Natura (parchi e giardini) promossi dalla Regione Piemonte, Nati con la Cultura (musei), Nati per la musica, Nati per muoverci.

Modalità di partecipazione

La Festa è rivolta a tutte le famiglie con bambine e bambini nati nel 2025 e 2026. Per aderire gratuitamente (2 adulti con ogni nuovo nato, oltre ad eventuali fratelli e sorelle) è necessario presentare il Passaporto culturale (consegnato all’atto della nascita, oppure dai rispettivi Comuni di residenza aderenti, o scaricabile dal sito naticonlacultura.it).

Prenotazioni entro il 18 settembre 2026 al link https://festanascita2026.eventbrite.it. Anche quest’anno potranno prendere parte all’evento con un accompagnatore/accompagnatrice le donne nell’ultimo trimestre di gravidanza che hanno ricevuto il Passaporto culturale per la Mamma, consegnato durante gli incontri di accompagnamento alla nascita negli ospedali convenzionati.