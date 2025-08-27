 / Cronaca

Cronaca | 27 agosto 2025, 10:16

Diretti al mare con la macchina, a bordo avevano machete e droga: nei guai 4 torinesi

La Finanza ha trovato anche due coltelli e due bottiglie di benzina: il conducente era anche senza patente

Diretti al mare con la macchina, a bordo avevano machete e droga: nei guai 4 torinesi

Sulla macchina diretta al mare trasportavano armi, droga e liquidi infiammabili: nei guai quattro giovani torinesi. La Finanza di Savona ha fermato una macchina giudicata sospetta, con a bordo il gruppo di origine nord-africana e residenti a Torino.

Machete e droga

Il conducente della macchina non aveva la patente, mentre i restanti occupanti apparsi immediatamente insofferenti al controllo. I militari hanno quindi deciso di ispezionare con attenzione il veicolo con l'aiuto dei cani anti-droga. A bordo sono stati trovati due machete, due coltelli, due bottiglie contenenti benzina ed hashish.

Il guidato del mezzo non è stato in grado di fornire alle Fiamme Gialle savonesi alcuna giustificazione circa il possesso delle armi e dei liquidi infiammabili, che sono stati quindi stati sequestrati. 

Denuncia e multa

Il 25enne è stato quindi denunciato per porto d'armi, oltre ad essere stato multato per guida senza patente. Un altro giovane è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti, che sono state immediatamente sequestrate.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium