Brandizzo, domenica si fa memoria della strage del 2023: cinque fischi del treno per non dimenticare le cinque vittime

A 3 anni dall’incidente ferroviario che ha causato la morte di Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, operai investiti da un treno mentre lavoravano sui binari, la CGIL Torino parteciperà - insieme alle categorie FILT CGIL e la FILLEA CGIL Torino e Piemonte - alla commemorazione organizzata dal Comune di Brandizzo nella mattinata di domenica 30 agosto presso la piazza della stazione.

Erano le 23.49 del 30 agosto 2023 quando persero la vita i cinque dipendenti dell’impresa appaltatrice Sigifer. il programma della cerimonia prevede alle 10 la Santa Messa presso la chiesa di San Giacomo Apostolo – Piazza Vittorio Veneto. Al termine della celebrazione, corteo verso piazza della Stazione. Una commemorazione con deposizione dei fiori sarà celebrata alle 11 presso la lapide commemorativa che si trova in piazza della Stazione. Alle 11.30 cinque fischi del treno richiameranno tutti i presenti a un minuto di silenzio in memoria delle vittime.

"Una partecipazione - spiega il sindacato - di fondamentale importanza - specie quest’anno, a un mese dall’apertura del processo - per chiedere, insieme ai familiari delle vittime e alle Istituzioni, che venga ricostruita la verità e fatta giustizia intorno alla strage del 30 agosto 2023". Le categorie dei trasporti e dell’edilizia, FILT CGIL e la FILLEA CGIL, hanno infatti chiesto di costituirsi parte civile nel procedimento penale, che sarà celebrato a Ivrea a partire dal 30 settembre.

"La nostra presenza al processo - spiega la Cgil - ha un duplice obiettivo: accertare le responsabilità che hanno causato la morte dei cinque operai e contribuire a un atto di responsabilità collettiva, affinché la sicurezza diventi finalmente una priorità in ogni luogo di lavoro".



