Via Onorato Vigliani senza mercato dal 2026: quale futuro?

Dal 2026, se tutto andrà per il verso giusto, il mercato attualmente collocato in via Onorato Vigliani tornerà nella sua sede storica di piazza Bengasi. Una notizia già nota e ampiamente pubblicizzata che, tuttavia, porta con sé una questione importante: quale sarà la destinazione della lunga striscia di asfalto dello spartitraffico oggi occupata dai banchi?.

Quale futuro?

Il trasferimento, infatti, rappresenterà un cambiamento significativo per le attività commerciali della zona e per l’intero assetto urbanistico dell’area. Al momento, l’ipotesi più immediata sembra essere quella di trasformare lo spazio in un parcheggio. Una scelta che, però, non convince tutti.

I consiglieri di Circoscrizione 2, Davide Schirru e Marco Rizzonato, del gruppo Noi Progettiamo per la 2, hanno lanciato un appello ai cittadini (qui l'appello per le idee): "Crediamo che destinare l’area esclusivamente a parcheggio sia limitativo. È necessario sviluppare un progetto condiviso che consenta un utilizzo più proficuo e sostenibile di questo spazio".

Suggerimenti e idee

L’invito rivolto ai residenti è chiaro: proporre idee, suggerimenti e soluzioni che possano ridisegnare in modo creativo e funzionale lo spazio liberato dal mercato. "Siamo consapevoli - aggiungono i consiglieri -, che non è facile trovare una soluzione capace di soddisfare tutti, ma proprio per questo riteniamo fondamentale aprire un confronto con la cittadinanza".

Il futuro di via Onorato Vigliani, dunque, si giocherà anche (ma non solo) attraverso la partecipazione dei cittadini, chiamati a immaginare insieme la nuova vocazione di un’area strategica per il quartiere.

"Presto un'assemblea"

Sull'argomento dice anche la sua il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 2, Riccardo Prisco. "I commercianti della zona sono già stati avvisati - racconta Prisco -. Organizzeremo presto un'assemblea, un confronto, con l'associazione e da lì nasceranno delle proposte, non solo per via Onorato Vigliani ma per tutte le attività commerciali della zona. E ovviamente questo proposto sarà condiviso con l'amministrazione comunale".