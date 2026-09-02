Terra Madre: aperte da oggi le iscrizioni per le degustazioni della Camera di commercio

Gelato, birra, prodotti della panificazione, vini, formaggi, funghi, salumi e carne d’eccellenza, vermouth e mixology, pasticceria e cioccolato, senza dimenticare tutti i piatti della tradizione dei ristoranti Mangébin. Nei giorni di Terra Madre Salone del Gusto, Piazza Carlo Alberto si trasforma nella piazza dei Maestri, un’accogliente area con decine di espositori raccolti intorno allo spazio istituzionale della Camera di commercio di Torino, main partner della manifestazione. E in questo spazio, come sempre, prende il via un fitto programma di appuntamenti dedicati alla migliore enogastronomia torinese, con la collaborazione di associazioni di categoria, gruppi e consorzi di produttori, imprenditoria femminile, terzo settore e mondo della cooperazione: una coralità di soggetti per presentare un ricco mondo di sapori, esperienze, storie imprenditoriali e innovazioni.

Spiega Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di commercio di Torino: “In una delle piazze più eleganti e raccolte della città riuniamo la migliore enogastronomia torinese e, grazie ad un intenso calendario di appuntamenti e degustazioni guidate, invitiamo turisti e cittadini a prendere posto da noi e a scoprire gusti, profumi e abbinamenti che parlano di territorio e di eccellenza. Protagonisti i nostri Maestri del Gusto, ma anche i vini Torino DOC, i formaggi Torino Cheese e i ristoranti aderenti al circuito Mangébin: il tutto con un’offerta simbolica a favore della Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro di Candiolo”.

Allo stand camerale, le degustazioni guidate e le presentazioni di ricette e prodotti locali si susseguiranno tutti i giorni e ogni ora. Tra le novità di questa edizione, la cucina tradizionale piemontese sarà quotidianamente protagonista con un pranzo e una merenda sinoira grazie alla partecipazione dei ristoratori del circuito Mangébin. Il pubblico potrà così avvicinarsi alla ricca offerta enogastronomica del territorio con un focus sugli abbinamenti con i vini Torino DOC. Presente anche il Laboratorio Chimico camerale con incontri di approfondimento, l’immancabile Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino, che garantirà una ricca offerta di calici del territorio, e l’Accademia di cucina IFSE per la gestione del servizio nelle due sale dello stand dedicate al pubblico: Agorà del Gusto e l’Atelier dei Sapori.

In un corner presidiato da Turismo Torino e Provincia, saranno proposte tutti i giorni attività di animazione e giochi a premio per il pubblico, sempre a tema “gusto” ed “eccellenza”. Tutti gli incontri e le degustazioni sono a prenotazione obbligatoria su turismotorino.org/piazzadeimaestri

Per la partecipazione è richiesto un contributo economico che, al netto dell'IVA, sarà destinato alla Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro di Candiolo (TO), a sostegno delle attività di ricerca.

In tutta la piazza, poi, spazio a decine di espositori Maestri del Gusto, dai Maestri “da sempre”, a quelli freschi di nomina con i diplomi appena conquistati appesi in vista. Come da tradizione, infatti, la Camera di commercio di Torino anticiperà Terra Madre Salone del Gusto con la premiazione dei nuovi Maestri del Gusto 2027-2028, in programma nella mattina di venerdì 18 settembre presso l’auditorium del Santo Volto. Protagonisti e protagoniste dell’enogastronomia torinese di tutte le categorie (dalla A di aceterie alla V di viticoltori), sono selezionati dalla Camera di commercio di Torino, dal Laboratorio Chimico camerale per gli aspetti igienico-sanitari e da Slow Food: solo i migliori diventano Maestri, in carica per due anni, e possono esporre in Piazza.

Negli stessi giorni la Camera di commercio di Torino valorizzerà Terra Madre Salone del Gusto come piattaforma privilegiata d’incontro tra imprese e operatori, coordinando le attività b2b in programma nella giornata del 23 settembre presso il Laboratorio Chimico di Via Ventimiglia 165, e nei giorni a seguire a Terra Madre. Le imprese interessate a incontrare e sviluppare partnership con buyer, importatori, distributori, professionisti dell’Horeca, ristoratori, chef, sommelier, retailer, negozi specializzati, piattaforme di e-commerce e operatori dell’industria alimentare possono iscriversi entro il 15 settembre su: www.to.camcom.it/b2b-terra-madre-salone-del-gusto-2026 L’evento B2B è organizzato da Slow Food, in collaborazione con ITA - Agenzia ICE, e gestito dalla Camera di commercio di Torino.

Durante la manifestazione, poi, a Palazzo Birago (via Carlo Alberto 16), per l’occasione adibito a business lounge di Terra Madre Salone del Gusto, un’articolata proposta di iniziative internazionali creerà occasioni di networking, sviluppo commerciale e collaborazione: dalle premiazioni dei campioni d’impresa del progetto europeo TASTE - dedicato alla sostenibilità nel turismo enogastronomico – all’accoglienza di varie delegazioni provenienti da diverse zone del mondo, tra cui Francia e Canada nell’ambito del progetto Savor Piemonte. Prevista anche il 25 settembre una giornata di scambio Italia-Francia sui temi della filiera corta ed economia circolare, nell’ambito del progetto transfrontaliero PITER+ Agire.