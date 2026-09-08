Il 3 ottobre marcia No TAV contro la tratta Avigliana-Orbassano. M5S: "Saremo in corteo"

La Valsusa torna a mobilitarsi per il No alla Tav. L'appuntamento per la marcia popolare contro la nuova tratta Avigliana-Orbassano è fissato per il prossimo 3 ottobre, ad oltre due mesi di distanza dall'assalto al cantiere ed il ferimento di centinaia di forze dell'ordine durante il weekend del Festival Alta Felicità.

Le risorse

Ad aderire alla camminata pacifica, da Sant'Ambrogio ad Avigliana, iI Movimento 5 Stelle Piemonte che ribadisce così il suo no alla Torino-Lione. Attualmente il progetto della tratta Avigliana-Orbassano vale circa 3 miliardi di euro, mentre le risorse disponibili sono 827 milioni.

Mancano quindi oltre 2 miliardi e RFI ha già chiarito che le procedure negoziali potranno partire soltanto con la completa copertura finanziaria. Anche l’iter ambientale resta aperto: il progetto definitivo deve essere riformulato dopo le osservazioni tecniche degli enti locali e del Ministero dell’Ambiente. L’Unione Montana Valle Susa e i Comuni di Avigliana, Caselette e Sant’Ambrogio ne hanno chiesto il ritiro.

M5S sulle barricate

A salire sulle barricate anche i pentastellati che, tramite i parlamentari Elisa Pirro, Chiara Appendino e Antonino Iaria, chiedono chiarezza al Governo su dove intenda trovare i soldi mancanti, tempi e futuro del progetto. "In Piemonte - aggiungono insieme ai consiglieri regionali M5S Sarah Disabato, Pasquale Coluccio e Alberto Unia e comunali Andrea Russi, Dorotea Castiglione e Valentina Sganga - si attendono risorse per infrastrutture utili subito come Metropolitana di Torino, servizio ferroviario metropolitano, SFM5 e trasporto pubblico locale".

Seduta di Consiglio sul Tav

Ma prima della marcia popolare, il prossimo 15 settembre si svolgerà una seduta speciale in Consiglio Regionale dedicata al Tav.

"Il dibattito d'aula sull’argomento - spiegano Carlo Riva Vercellotti (Fratelli d’Italia), Paolo Ruzzola (Forza Italia), Fabrizio Ricca (Lega) e Silvio Magliano (Lista Cirio) - non è più rinviabile ed anzi è quanto mai necessario".

Dal punto di vista del cronoprogramma, il 2027 vedrà l'inizio dei lavori per il cantiere del tunnel di base sul fronte italiano. "Il centrodestra ribadisce con forza che lo sviluppo economico e il rilancio della competitività del Piemonte non si fermeranno davanti alle intimidazioni. La Tav è un corridoio europeo fondamentale per la transizione su ferro delle merci e per la crescita del Paese" concludono.