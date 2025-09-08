Via Genova "maledetta": cade il cestello di una gru, muore un operaio [FOTO E VIDEO]

Tragedia questa mattina in via Genova, a Torino. Un operaio di 68 anni è morto e un altro di 70 è rimasto ferito nel crollo del cestello di una gru, all'altezza del civico 86. Immediato l'intervento delle ambulanze del 118 di Azienda Zero.

Secondo le prime informazioni, il cestello della gru si sarebbe staccato e sarebbe caduto mentre gli operai erano al lavoro. La vittima, in particolare, stava lavorando sulla gru per la sostituzione di un pannello pubblicitario sul lato dell'edificio, all'altezza del civico 84. Il decesso dopo una caduta da un'altezza di oltre 12 metri.

Ferito il secondo lavoratore, che si trovava ai piedi della gru ed è stato subito soccorso e trasportato alle Molinette in stato di shock. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenute le forze dell'ordine e i tecnici dello Spresal per ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto.

Proprio via Genova era stata teatro, di una tragedia simile: poco distante, circa 30 numeri civici dopo rispetto all'incidente odierno, tre operai erano morti nel dicembre 2021 per il crollo di una gru. Increduli i residenti della zona: “Questa via è maledetta”. A pochi isolati da qui, verso piazza Bengasi, un terzo incidente era costata la vita a Jacopo Peretti, 35 anni, morto per un'esplosione in un interno di via Nizza.

Cirio: "Monito a mettere in campo ogni sforzo per atti concreti"



“Ancora una volta Torino e il Piemonte piangono una vittima sul lavoro. Una tragedia che è per tutti monito a non abbassare mai la guardia e mettere in campo ogni sforzo e ogni provvedimento possibile affinché sicurezza e prevenzione non siano solo parole, ma atti concreti. Alla famiglia della vittima il cordoglio mio e della Regione Piemonte” è il commento del presidente della Regione, Alberto Cirio.

Chiorino: "Non abbassare la guardia sulla sicurezza"

"Ogni vita spezzata sul lavoro è una tragedia che lascia un dolore profondo e incolmabile. Esprimo, sconcertata, a nome mio e dell’intera Regione Piemonte, il più sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia della vittima. Mentre si attendono chiarimenti sulla dinamica dell’incidente, resta fermo il dovere delle istituzioni di non abbassare mai la guardia sulla sicurezza e sulla prevenzione: nessuno dovrebbe partire per il lavoro senza la certezza di poter tornare a casa dai propri cari". Lo ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte, in merito all'incidente.

Quirico: "Dobbiamo spezzare la catena di morti"

"Non c’è mai fine alle morti sul lavoro a Torino – dichiara Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro – e ancora una volta accade in via Genova, in mezzo ai palazzi. Ancora una caduta dall’alto, dal cestello di una gru, ancora un operaio che non farà più ritorno a casa. Dobbiamo spezzare questa catena di morti sul lavoro che riguarda ogni settore e che non risparmia le piccole come le grandi città. Mezzi da lavoro non adeguati, formazione insufficiente e cattiva organizzazione del lavoro sono tra le cause principali degli infortuni sul lavoro e se non si interviene in maniera strutturale su questi fattori e se non si mettono in campo maggiori controlli, piangeremo ancora altre morti e altri infortuni".



