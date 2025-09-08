 / Politica

Politica | 08 settembre 2025, 18:20

Fissolo: "Perché non includere nel 'daily' e 'city' Gtt le fermate urbane del passante ferroviario?"

L'interpellanza è stata presentata dal capogruppo dei Moderati in Sala Rossa

Simone Fissolo, capogruppo dei Moderati in Sala Rossa

Simone Fissolo, capogruppo dei Moderati in Sala Rossa

Perché non includere nel biglietto giornaliero e "city" di Gtt le cinque fermate urbane del passante ferroviario? È questo l'oggetto di un'interpellanza presentata dal consigliere Simone Fissolo, capogruppo dei Moderati, e discussa oggi in consiglio.

"Il Passante Ferroviario - spiega Fissolo - con l’investimento recente che lo ha completamente rinnovato, è una risorsa che mantiene Torino una città metropolitana all’avanguardia dal punto di vista del contenimento del traffico e della sostenibilità".

"L’infrastruttura è molto apprezzata dagli utenti - sostiene il capogruppo dei Moderati - che la utilizzano anche quotidianamente: in particolare è un’ottima risorsa per quanti si devono spostare dal territorio metropolitano della seconda cintura. Attualmente però, i titoli di viaggio GTT che permettono di utilizzare i treni del Passante sono fortemente orientati a quella utenza che ne fa un uso metropolitano: infatti l’utilizzo del Passante nel solo ambito urbano viene attualmente riconosciuto da GTT solamente con gli abbonamenti annuali, mensili e settimanali nella modalità “Formula U".

Sulla questione è intervenuta l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta: "A partire dal 2021, il servzio ferroviario metropolitano non è più gestito in alcuna sua parte da Gtt. I titoli di viaggio utilizzabili su queste tratte, ad eccezione degli abbonamenti e dei biglietti integrati, sono quelli previsti dal tariffario Trenitalia, soggetto unico gestore del servizio." 

Foglietta ha ricordato come, oltre all'abbonamento U, è possibile utilizzare sul Passante anche il biglietto integrato metropolitano A.

"Questi titoli di viaggio integrati - commenta Foglietta - sono specificamente autorizzati dagli enti territoriali competenti (Agenzia Mobilitá Pienontese) e derivano da accordi e investimenti tecnico-commerciali condivisi tra Gtt e Trenitalia, nell’ottica di garantire un servizio intermodale."

La richiesta di Fissolo è quella di proporre a Regione, Gtt e Ferrovie l'inclusione nei titoli di viaggio rivolti all'uso urbano (daily e city), la possibilità di servirsi anche dei treni del Passante.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium