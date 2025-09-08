Fissolo: "Perché non includere nel 'daily' e 'city' Gtt le fermate urbane del passante ferroviario?"

Perché non includere nel biglietto giornaliero e "city" di Gtt le cinque fermate urbane del passante ferroviario? È questo l'oggetto di un'interpellanza presentata dal consigliere Simone Fissolo, capogruppo dei Moderati, e discussa oggi in consiglio.

"Il Passante Ferroviario - spiega Fissolo - con l’investimento recente che lo ha completamente rinnovato, è una risorsa che mantiene Torino una città metropolitana all’avanguardia dal punto di vista del contenimento del traffico e della sostenibilità".

"L’infrastruttura è molto apprezzata dagli utenti - sostiene il capogruppo dei Moderati - che la utilizzano anche quotidianamente: in particolare è un’ottima risorsa per quanti si devono spostare dal territorio metropolitano della seconda cintura. Attualmente però, i titoli di viaggio GTT che permettono di utilizzare i treni del Passante sono fortemente orientati a quella utenza che ne fa un uso metropolitano: infatti l’utilizzo del Passante nel solo ambito urbano viene attualmente riconosciuto da GTT solamente con gli abbonamenti annuali, mensili e settimanali nella modalità “Formula U".

Sulla questione è intervenuta l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta: "A partire dal 2021, il servzio ferroviario metropolitano non è più gestito in alcuna sua parte da Gtt. I titoli di viaggio utilizzabili su queste tratte, ad eccezione degli abbonamenti e dei biglietti integrati, sono quelli previsti dal tariffario Trenitalia, soggetto unico gestore del servizio."

Foglietta ha ricordato come, oltre all'abbonamento U, è possibile utilizzare sul Passante anche il biglietto integrato metropolitano A.

"Questi titoli di viaggio integrati - commenta Foglietta - sono specificamente autorizzati dagli enti territoriali competenti (Agenzia Mobilitá Pienontese) e derivano da accordi e investimenti tecnico-commerciali condivisi tra Gtt e Trenitalia, nell’ottica di garantire un servizio intermodale."

La richiesta di Fissolo è quella di proporre a Regione, Gtt e Ferrovie l'inclusione nei titoli di viaggio rivolti all'uso urbano (daily e city), la possibilità di servirsi anche dei treni del Passante.