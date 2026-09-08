Musica, sport e comunità: a Pino Torinese prende il via il “Settembre Pinese”

A Pino Torinese torna il “Settembre Pinese”, la manifestazione di eventi promossa dalle associazioni locali insieme al Comune di Pino Torinese. Un mese intero in cui appuntamenti culturali, sportivi e musicali, ma non solo, animeranno il nostro territorio, unendo tradizione, condivisione e divertimento.

Il programma prenderà il via giovedì 10, alle ore 19:30, con un incontro speciale presso Villa Grazia (Via S. Felice 2) dedicato ai nuovi residenti, per dare loro il benvenuto e favorire l’integrazione nella nostra comunità.

A seguire, alle 21, sempre in Villa Grazia, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Mi abbatto e sono felice”, a cura di Mulino ad Arte. Lo spettacolo fa parte del progetto “Teatro a Pedali”, con l’attore Daniele Ronco che, mentre recita, pedala per alimentare la scena dell’energia necessaria, riflettendo sui consumi e sul nostro rapporto col Pianeta.

Il weekend del 12 e del 13 settembre sarà all’insegna dello sport. Il sabato, alle ore 15:00, CasaAmica (Via Martini 16) ospiterà la gara di bocce "Sbocciamo", con merenda e premiazioni finali. La domenica, dalle ore 10:30 alle ore 18:30, ci sarà invece la Festa dello Sport, presso il Centro Sportivo "La Commenda" (Via Valle Miglioretti, 28). Una giornata intera dove poter provare sport diversi, offerti dalle associazioni del territorio, e assistere a dimostrazioni e giochi per i bambini.

Dalle ore 10 alle 13 ci saranno anche le celebrazioni per il centenario della Parrocchia Beata Vergine delle Grazie.

Il clou del Settembre Pinese andrà poi in scena il weekend successivo, con i tre giorni di Festa della Birra in piazza del Municipio, organizzata dalla Pro Loco Pinese con il Patrocinio del Comune di Pino e della Regione Piemonte. Venerdì 18 settembre saranno le band finaliste del contest musicale "Rock the Pine" a scaldare la serata. La sfida a colpi di chitarra, basso e batteria, organizzata dalla Consulta Giovanile Pinese in collaborazione con la Pro Loco Pinese e con il patrocinio di Città Metropolitana di Torino, vedrà protagoniste le sei rock band, quest’anno selezionate tra una quantità di iscritti più numerosa che mai, che accenderanno gli amplificatori a partire dalle 20:45. Dalle 19, invece, il via della festa con street food, birre artigianali e dj set musicale.

Sabato 19 si aprirà col torneo di calciobalilla delle ore 15, poi dalle 19 la cena con i food truck e gli stand di birra artigianale. Alle 22, sul palco salirà la storica tribute band dei Queen “Killer Queen”, che animerà la serata prima della conclusione col dj set notturno a partire da mezzanotte.

Domenica 20 settembre si rinizia a ballare fin dal mattino, con la nuova tendenza del soft clubbing: colazione in piazza con dj set musicale di accompagnamento, aspettando il pranzo delle ore 13 a cura del gruppo gastronomico della Pro Loco Pinese. Dalle 16 alle 18 spazio al K-Pop Golden Experience, spettacolo per famiglie ispirato al film dell’anno, e a seguire dj set dalle 18 e cena popolare dalle 18:45. A chiudere in bellezza la Festa della Birra, il concerto della Tribute Band dei Nomadi.

Sempre sabato 19, nella Biblioteca civica A. Caselle, riprendono i Pomeriggi Gaming che hanno visto grande partecipazione, organizzati con l’associazione Ludichieri: dalle 15 alle 18 giochi per grandi e piccini.

I giorni 25, 26 e 27 settembre, nelle Palestre Costa e Folis si disputerà il “Torneo sotto le stelle”: una tre giorni dedicata al volley che vedrà gareggiare squadre locali e ospiti, creando un’atmosfera di sana competizione e amicizia.

Sabato 26 settembre la grande musica da camera tornerà protagonista a Pino con un appuntamento speciale della rassegna “Classica a Pino”, nella Parrocchia SS. Annunziata alle ore 21. Alle 16:30, invece, letture in compagnia col Book Club della Consulta Giovanile Pinese.

Domenica 27, il Museo delle Contadinerie organizza la Passeggiata “I Misteri di Borgata Centocroci”, per la Giornata Europea del Patrimonio, un percorso di circa 4km su asfalto e sterrate, con passaggi nel bosco, adatta a famiglie e amanti della natura, con merenda, prenotazione obbligatoria alla mail m.contadinerie@gmail.com. La stessa Borgata sarà protagonista della mostra diffusa “Arte a Centocroci”, con l’apertura di ville dove saranno esposte opere d’arte, interessate anche dal percorso della camminata.

Il Settembre Pinese non si ferma e continua anche a ottobre: sabato 3 "Effetto Bosco" animerà la strada Panoramica, chiusa al traffico per ospitare attività, laboratori ed escursioni a piedi o in bicicletta.

Domenica 4 ottobre il Centro PariDispari organizzerà la Passeggiata “Il Giro della Luce”, con partenza alle ore 14:30 dal piazzale Moby Dick, antistante la piscina. Alle 19:30 andrà in scena il “Concerto per San Francesco”, in Parrocchia.

Venerdì 9 ottobre al Teatro “Le Glicini” (Via Maria Cristina 13) alle ore 20:45 ci sarà uno spettacolo teatrale a cura dell’Associazione Vivere.

A chiudere la rassegna, anche quest’anno la tradizionale “Festa d’Autunno” presso il Centro Tosco, a Valle Ceppi, che si terrà domenica 11 ottobre.

"Anche quest'anno siamo felici di presentare un programma ricco e variegato - ha commentato la sindaca di Pino Torinese Alessandra Tosi -, pensato per valorizzare cultura, ambiente, enogastronomia e sport del nostro territorio. La nostra comunità vive il Settembre Pinese con grande entusiasmo: è il momento in cui ci si ritrova, si riscopre il territorio che ci circonda e si condividono insieme serenità e svago. Invito tutte le cittadine e tutti i cittadini - ma anche gli abitanti dei comuni vicini - a partecipare con spirito di condivisione, per celebrare insieme la collina e il suo valore ambientale e culturale".

"Con impegno e passione abbiamo costruito, anche quest'anno, un calendario capace di parlare a un pubblico ampio e diversificato - ha aggiunto l’assessora alla Cultura e agli Eventi Elisa Pagliasso -, ponendo particolare cura nella valorizzazione ambientale e culturale della nostra collina. Tradizione e innovazione si intrecciano nel Settembre Pinese, tra musica, sport, celebrazioni, iniziative giovanili, momenti di divertimento e occasioni di riflessione. Una rassegna che sa parlare a tutte le generazioni, rafforzando il legame con il territorio e il senso di appartenenza alla comunità. Vi aspettiamo con entusiasmo per vivere insieme questi giorni di festa".