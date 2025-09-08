Pedonalizzazione temporanea per via Andrea Doria: in partenza il progetto

La Circoscrizione 1 di Torino avvia una sperimentazione di pedonalizzazione di via Andrea Doria, tra via Accademia Albertina e via San Francesco da Paola, in occasione della Settimana Europea della Mobilità. L’iniziativa coinvolge il tratto antistante il campus Escp Business School, inaugurato nell'autunno dello scorso anno, dove la presenza di circa 1.200 studenti ha riqualificato l'area che vede - a pochi passi - anche la presenza dello storico Collegio San Giuseppe.

Cosa è previsto

L’ipotesi progettuale, intrapresa da Escp, prevede l’introduzione di vegetazione e arredi removibili, con l’obiettivo di creare continuità tra gli spazi interni del campus e l’area pubblica, favorendo socialità e relazioni. E riprendendo, nell'arredamento, l’iconica facciata rivestita in lamiera tridimensionale del campus.

A gennaio 2026, inoltre, aprirà una caffetteria negli spazi interni della scuola, accessibile anche ai cittadini esterni negli orari di apertura dell'edificio. La sperimentazione durerà proprio fino all'inizio del prossimo anno, periodo al termine del quale sarà valutato l’uso degli spazi. In caso di esito positivo, si potrebbe procedere a una pedonalizzazione permanente.

Viabilità

Il tratto interessato sarà accessibile soltanto a piedi mentre via Accademia rimarrà prevalentemente dedicata al trasporto pubblico locale, cosa che avviene già ora. La sosta non sarà consentita e l’accesso ai mezzi di soccorso sarà garantito da via San Francesco da Paola.

“Il tratto di via Andrea Doria, tra via Accademia Albertina e via San Francesco da Paola - afferma il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 1, Francesco Martinez - grazie alla presenza del campus Escp Business School, si presta ad una pedonalizzazione sperimentale che avvieremo nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità. Questo periodo ci consentirà di valutarne l’impatto e porre le basi per un intervento definitivo”.

