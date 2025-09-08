Ancora tragedia in via Genova, poche ore dopo la morte di Yosif Gamal la zona "maledetta" cerca di tornare alla normalità

Via Genova cerca di tornare alla "normalità", poche ore dopo la tragedia di questa mattina in cui ha perso la vita un operaio di 68 anni, Yosif Gamal. Ma chissà se ci tornerà mai davvero, dopo due tragedie sul lavoro nel giro di pochi anni. Trecento metri separano il civico 86/A dal 107, dove nel dicembre del 2021 morirono tre operai nel crollo di una gru.

Altro dramma, come nel 2021

In quel caso la strada rimase chiusa per mesi, per i danni e per i rilievi e le indagini da effettuare. Oggi, invece, in poche ore è sparito tutto. Nessuna strumentazione da lavoro lasciata a terra, nessuna macchina della polizia o ambulanza a presidiare la zona. Nessun passante curioso o preoccupato. Via Genova vuole provare a dimenticare.

L'incidente è avvenuto prima delle 8 di mattina e sembra che non ci siano testimoni. I negozi erano ancora chiusi e alcuni non hanno ancora aperto, forse perché lunedì o forse perché in ferie. Sono aperti un Caf e un negozio di elettronica, ma sono arrivati sul posto solo dopo le 9, quando la strada era già aperta al traffico e c'erano solo giornalisti, forze dell'ordine e qualche passante.

"Ho sentito soltanto le sirene"

Solo il negozio di frutta e verdura "Oasi Frutta" era aperto al momento della caduta, ma il commesso non ha visto niente. "Ho sentito le sirene e mi sono affacciato", ha raccontato.

La vittima si chiamava Yosif Gamal, mentre un collega è stato portato in ospedale in stato di shock. Stavano sostituendo il cartello pubblicitario situato sul muro sopra il cortile della chiesa di Santa Monica, ma nessuna delle suore della comunità ha assistito alla tragedia.

La Sala Rossa, durante il primo Consiglio comunale dopo la pausa estiva, ha osservato un minuto di silenzio per ricordare Yosif Gamal.