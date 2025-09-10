 / Scuola e formazione

Prima campanella in Piemonte, la vicepresidente Chiorino scrive agli studenti: "Entrate in classe per costruire il vostro domani"

Il messaggio della titolare delle deleghe all'Istruzione e merito aggiunge: "Abbiamo bisogno della vostra energia, della vostra creatività e della vostra fame di futuro"

Tutto pronto per l'inizio del nuovo anno scolastico

Tutto pronto per la prima campanella in Piemonte, anche se c'è chi - a scuola - ci va già da qualche giorno o chi dovrà ancora attendere. Ma visto che oggi è la data ufficiale, puntuale è arrivata la lettera da parte della vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte, Elena Chiorino, dedicata a tutti quegli studenti che iniziano l’anno scolastico.
Chiorino: "La scuola, il vostro bene più prezioso"

"Cari Studenti,

oggi varcate la soglia di un nuovo anno scolastico: un cammino che non è solo fatto di lezioni e libri, ma di esperienze e sfide che vi plasmeranno come cittadini e come persone. Ogni mattina entrate in classe ricordando che state costruendo i tasselli del vostro futuro e, con esso, quello della nostra Nazione.

Viviamo in un tempo che corre veloce, in cui il sapere è la vera bussola per non smarrirsi. Per questo la scuola è il vostro bene più prezioso: è qui che imparate a credere nei vostri sogni, a coltivare il coraggio di inseguirli e a trasformare le difficoltà in opportunità.

Abbiamo bisogno della vostra energia, della vostra creatività e della vostra “fame di futuro”. Voi siete la generazione che avrà il compito di rendere la nostra terra più giusta, innovativa e competitiva, senza mai dimenticare i valori che la rendono grande: il rispetto, la responsabilità, l’impegno.

Ai vostri insegnanti e a tutto il personale scolastico va la mia gratitudine: sono la guida che vi accompagna lungo la strada che state percorrendo. Alle famiglie, il ringraziamento per il sostegno quotidiano, spesso silenzioso ma fondamentale.

Come Regione continueremo a lavorare perché la scuola sia sempre più di qualità, sicura, moderna, capace di dare a ciascuno di voi l’opportunità di esprimere i propri talenti e diventare protagonista del domani.

A voi ragazzi dico: abbiate fiducia in voi stessi, siate curiosi, non smettete mai di imparare. Non abbiate paura di osare. Noi abbiamo bisogno di voi. La fiducia che riponiamo in voi è grande quanto la speranza che rappresentate.

Vi auguro un anno scolastico sereno e intenso. Ricco di soddisfazioni e amicizie autentiche.

Buon inizio a tutti!".


Nicco: "Il Piemonte conta su di voi"




Anche il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco, ha voluto mandare il proprio augurio agli studenti piemontesi per l'inizio del nuovo anno scolastico:
"Care ragazze e cari ragazzi,
 si torna sui banchi di scuola. Non è una punizione, anche se a volte può sembrarlo, ma è un viaggio: ogni giorno imparerete qualcosa di nuovo che vi servirà a costruire il vostro futuro.
La scuola non è solo libri e compiti, è anche amicizia, scoperta, confronto. È il posto dove si cresce insieme, tra risate, qualche sbadiglio e, perché no, la paura di qualche interrogazione. Ricordatevi che il Piemonte conta su di voi, sulle vostre idee e sulla vostra energia. Non abbiate paura di fare domande, di sbagliare, di provarci ancora: è così che si diventa grandi.
Vi auguro un anno pieno di curiosità, di impegno, ma anche di entusiasmo e leggerezza.
Buon inizio di scuola a tutti!".

