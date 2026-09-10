Barriera di Milano, Cgil Torino e Federconsumatori lanciano "Hai un dubbio? Vieni a parlarne"

CGIL Torino e Federconsumatori Piemonte organizzano in Barriera di Milano incontri informativi e formativi pensati per rispondere alle esigenze di chi vive il territorio.
Con questo spirito nasce “Hai un dubbio? Vieni a parlarne”, una serie di momenti di approfondimento per rispondere a dubbi e perplessità comuni della popolazione - relativi al mondo del lavoro, ma non solo – nel nuovo spazio aperto dalla CGIL di via Montanaro 8, nel quartiere multietnico alla periferia nord di Torino.
Otto appuntamenti gratuiti, uno al mese, per affrontare tematiche come il bilancio familiare, il diritto alla cittadinanza, le tutele e i diritti nel mondo del lavoro, il sovra-indebitamento, la prevenzione alle truffe, il diritto alla casa, la comprensione dei meccanismi collegati al fisco e la lettura di una busta paga.
Il primo appuntamento, dal titolo “Bilancio familiare: come gestire le risorse”, è in calendario lunedì 21 settembre alle ore 17.00.
Per partecipare è necessario iscriversi chiamando Federconsumatori Piemonte al seguente numero di telefono: 011.285981