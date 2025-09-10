Grande festa in rsa a Bertolla, per nonna Adelina si spengono 102 candeline: "Non si deve mai smettere di sorridere"

Un secolo e due anni di vita, attraversando guerre, dolori, successi e affetti: Adelina Rita Mossetto, classe 1923, ha festeggiato il suo 102esimo compleanno presso la Residenza Il Giardino degli Aironi di emeis, nel quartiere Bertolla a Torino, circondata dall’affetto dei suoi cari, degli operatori e delle nuove amiche conosciute in rsa.

Originaria di Cossombrato, in provincia di Asti, Adelina ha vissuto intensamente ogni stagione della sua lunga vita. Dopo aver superato gli anni difficili della guerra, si trasferisce a Torino dove gestisce due attività commerciali dedicate alla carta da parati, in Via Sesia e in Corso Giulio Cesare. Con il marito Domenico, costruisce una famiglia: due figli, Marisa e Gianfranco, e successivamente due nipoti che hanno portato gioia nella sua vita.

Nel 2020, la perdita dell’amata figlia Marisa segna una delle pagine più dolorose della sua storia, ma Adelina affronta anche quel momento con il coraggio e la dignità che la contraddistinguono. Ancora oggi, chi la incontra riconosce in lei una donna forte e profondamente umana.

Il compleanno è stato celebrato con una festa intima ma molto sentita, in compagnia della famiglia e degli operatori della Residenza, che le hanno riservato una giornata speciale. Dopo il taglio della torta, spazio alla musica: a farle compagnia il duo Arianna & Giulio, che ha regalato emozioni con una selezione di brani d’Opera e canti tradizionali.

In quest’ultimo anno Adelina ha saputo creare nuovi legami con le altre ospiti della struttura, diventando una presenza affettuosa e molto amata all’interno della comunità. Ogni giorno partecipa con entusiasmo alle attività della Residenza, coltivando la sua passione per la lettura e gli indovinelli, che ancora oggi la divertono e la stimolano.

Il suo messaggio? “Non smettere mai di sorridere, neanche quando la vita ti mette alla prova”. Parole semplici, ma preziose, che raccontano meglio di qualunque cronaca il carattere di una donna straordinaria.