Alle OGR Torino torna Future4Cities: tre giorni tra città, cultura e innovazione

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre torna a Torino il Festival di Future4Cities, giunto alla sua quarta edizione. Il format, ideato da Will Media e FROM, è co-prodotto dalle OGR Torino, l'hub di innovazione e cultura della Fondazione CRT.

Il programma prevede tre giorni ricchi di podcast live, talk, workshop, esplorazioni urbane, passeggiate sonore e spettacoli. Il quartier generale sarà alle OGR Torino, ma il festival uscirà anche dai suoi spazi per trasformare la città stessa in terreno di esplorazione: passeggiate urbane e sonore accompagneranno il pubblico alla scoperta di esperienze di abitare collaborativo, dei progetti di adattamento climatico del Valentino e dei luoghi torinesi legati a Natalia Ginzburg.

Il tema guida dell'edizione 2026 è “Alta pressione”. In un momento storico in cui le città e i loro abitanti vivono forti sollecitazioni dalle difficoltà abitative ai trasporti, dai cambiamenti nel mondo del lavoro alle sfide climatiche ed energetiche, il festival esplorerà come proprio dalla pressione possano nascere risposte e visioni innovative.

«Dopo il successo dell'edizione 2025 siamo entusiasti di tornare a Torino, una città attraversata da tante spinte di cambiamento che offrono molti stimoli alla nostra community. Future4Cities in questi quattro anni è diventata un punto di riferimento online e offline per chi è al lavoro per rendere le città più eque, belle e vivibili: ancora una volta siamo certi che il festival sarà un momento fertile e intenso di questo percorso» ha commentato Paolo Bovio, editorial news lead Chora & Will e direttore editoriale di Future4Cities.

Ospiti, podcast live e nuovi linguaggi

Sindaci, architetti, urbanisti, giornalisti, autori e creator si alterneranno sui palchi di Future4Cities per leggere le trasformazioni urbane da prospettive diverse. Tra le presenze confermate Meredith Glaser, CEO dell'Urban Cycling Institute e professoressa alla Ghent University, interverrà venerdì 25 settembre alle 17; l'urbanista Elena Granata del Politecnico di Milano parteciperà venerdì 25 settembre alle 18:30; Silvia Salis, sindaca di Genova, sarà presente sabato 26 settembre alle 12; e Matteo Lepore, sindaco di Bologna, interverrà sabato 26 settembre alle 14:15. L'architetto David Sim, già direttore creativo di Gehl Architects e autore di Città dolce, sarà ospite di una puntata live del podcast "Città" sabato 26 settembre alle 16, intervistato da Paolo Bovio di Will e Stefano Daelli di FROM. Sabato 26 settembre alle 19 si parlerà del rapporto tra città e stadi con i giornalisti sportivi Giuseppe Pastore, Marco Cattaneo e Fernando Siani, voci e volti di Cronache di Spogliatoio.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai podcast live, con alcuni dei format e delle voci di Chora e Will: Guido Maria Brera sarà protagonista di Black Box Live, mentre Riccardo Haupt e Riccardo Bassetto porteranno sul palco Actually Live venerdì 25 settembre alle 17:15 per parlare di città e transizione energetica; il comico **Pierluca Mariti (in arte PiuttostoChe)**parteciperà a Mezzo Pieno Live sabato 26 settembre alle 18 insieme all’autrice di Will Camilla Ferrario e la creator scrittrice Camilla Boniardi (in arte Camihawke). A chiudere la giornata di sabato sarà la serata comedy, "Stand-Up 4 Cities", con biglietti dedicati che saranno annunciati separatamente.

Il festival esplorerà le città anche attraverso la musica, la cultura e nuovi linguaggi del racconto, con appuntamenti come la presentazione prevista per sabato 26 settembre alle 11 di STRADE, il nuovo numero di VOLUME, il magazine di Chora, insieme a Boosta, tastierista dei Subsonica, e la giornalista Silvia Nucini, curatrice della rivista.

La mattina di domenica 27 settembre si aprirà alle 10 con la passeggiata sonora dedicata alla scrittrice e politica Natalia Ginzburg guidata da Sara Poma, Head of Editorial Content di Chora & Will, un'esperienza d’ascolto immersiva che unisce il cammino c in luoghi reali della città a un racconto audio o un podcast pensato appositamente per quel percorso.

Per tutta la durata del festival, Torino sarà attraversata da ulteriori attività itineranti, insieme a momenti di confronto con la community negli spazi delle OGR.

Mario Calabresi racconta il Novecento industriale di Torino

La prima giornata si concluderà con lo spettacolo di Mario Calabresi, un omaggio alla memoria e alla storia d'Italia. Tra gli anni '50 e '70, Torino si è affermata come capitale industriale europea, accogliendo centinaia di migliaia di lavoratori ed emigrati dal Sud. Mario Calabresi ripercorre quel periodo nello spettacolo "Il Novecento a Torino, una grande storia costruita con la fatica". La narrazione sarà accompagnata da un suggestivo viaggio visivo basato sulle fotografie di Mauro Vallinotto.

Il Premio Future4Cities: Il Piemonte fra i principali protagonisti

Un momento centrale della manifestazione sarà la consegna dei 5 Premi Future4Cities prevista venerdì 25 settembre pomeriggio, il riconoscimento rivolto alle iniziative più virtuose di rigenerazione e innovazione urbana, selezionate tra oltre 250 candidature.

Tra i 25 finalisti selezionati dalla giuria, sei sono progetti piemontesi tra tutte e cinque le categorie del Premio: Comunità, Mobilità, Casa, Lavoro, Clima ed Energia. MaaS ToMove, del Comune di Torino, sperimenta una mobilità integrata attraverso un’unica piattaforma digitale; Aurora – Terreno Comune porta a Torino il modello del Community Land Trust per garantire abitazioni accessibili nel tempo; Seconda Chance – Città che lavorano crea opportunità di inserimento lavorativo per persone detenute ed ex detenute; il Coordinamento di Comunità Energetiche Torinesi contrasta la povertà energetica attraverso una rete di comunità rinnovabili e solidali; Coltiviamo il Futuro trasforma i cortili delle scuole pubbliche torinesi in spazi verdi e aperti alla comunità; mentre Rural Pop-up, nato a Guarene (CN), riattiva il patrimonio inutilizzato dei piccoli Comuni delle aree interne rendendo prenotabili ex scuole, sale civiche e altri spazi pubblici.

«Le città italiane stanno accumulando problemi più velocemente di quanto riescano a produrre risposte. I problemi della casa, mobilità, clima, lavoro, comunità mettono sotto pressione le città e le soluzioni restano spesso isolate, invisibili, senza la possibilità di diventare pratica comune. Future4Cities nasce per colmare questo spazio: è un luogo dove chi progetta, chi amministra e chi abita le città si trova non tanto per descrivere i problemi, ma per confrontarsi sulle soluzioni che funzionano» ha aggiunto Stefano Daelli, partner e head of urban intelligence FROM.

I partner del Festival

L'evento è realizzato grazie al sostegno di Energy Square, Ariston, BYD, Lombardini22 e Fondazione B.Live, A2A, RATP Dev, Lime, Iren, Telt, Sintropy.ai, Ecoeridania, Camera di Commercio di Torino ed European Climate Foundation. I knowledge partner del Festival sono Futura Brescia e Torino Urban Lab.Modalità di accesso

Il festival aprirà venerdì 25 settembre alle 9:00 con i saluti istituzionali, seguiti da una mattinata dedicata ai workshop tematici a cura di FROM: tavoli di confronto per amministrazioni, practitioner e esperti. I workshops sono direttamente prenotabili dal programma.

I momenti di palco del festival prenderanno il via alle 14 di venerdì 25 settembre con diverse modalità di accesso in base a programmazione e location.