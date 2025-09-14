 / Cronaca

Cronaca | 14 settembre 2025, 19:02

Scontro tra tre auto all'incrocio: "Quell'impianto semaforico è vecchio e verrà rivisto"

L'incidente oggi pomeriggio tra corso Unione Sovietica e via Passo Buole

L'incidente all'incrocio

Brutto incidente all'incrocio tra corso Unione Sovietica, via Rignon e via Passo Buole dove tre auto hanno impattato all'incrocio. E' successo oggi pomeriggio, 14 settembre 2025. Sul posto è intervenuta la squadra infortunistica della polizia municipale per gli accertamenti. Oltre a un'ambulanza, per i primi soccorsi di rito ai feriti.

"Incrocio da rivedere"

Sulla questione della pericolosità dell'incrocio semaforico di zona Santa Rita è intervenuto anche il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera. Un mese fa, infatti, si è tenuto un sopralluogo con i tecnici comunali per studiare nuove soluzioni rispetto a quella attualmente in vigore. "Quell'impianto semaforico è obsoleto e andrà completamente rivisto - precisato Nucera -, in modo da prevenire, in futuro, ulteriori incidenti".

Philippe Versienti

