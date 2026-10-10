Dalle montagne della Resistenza alla Sierra Maestra: la Valle di Susa al fianco di Cuba

L’Unione Montana Valle Susa ha incontrato l’ambasciatore cubano Jorge Luis Cepero Aguilar per avviare il percorso verso la formulazione di un patto di amicizia.

Nella mattinata di sabato 10 ottobre, alla presenza di una rappresentanza degli amministratori e delle amministratrici dei comuni della Valle di Susa, la sala consiliare di Almese ha accolto l’ambasciatore di Cuba in Italia, il presidente dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba Marco Papacci e Pier Carlo Porporato, presidente del Circolo Valle Susa della stessa associazione.

«Cuba c’è sempre stata per l’Italia e per il Piemonte, anche nei momenti più duri - ha ricordato il presidente dell’Unione Montana Valle Susa Pacifico Banchieri - Oggi è Cuba ad attraversare uno dei periodi più difficili della sua storia, e la Valle di Susa vuole stare al suo fianco. Questo patto di amicizia lo stiamo costruendo da tempo, ma non vogliamo che resti una firma su un pezzo di carta: vogliamo trasformare anni di solidarietà in un impegno istituzionale che accomuni tutto il nostro territorio».

Il legame tra la Valle di Susa e Cuba affonda le radici in una storia comune: quella delle comunità di montagna che hanno saputo difendere la propria libertà. Qui, in Valle di Susa, le borgate furono luoghi di Resistenza partigiana. A Cuba la Sierra Maestra fu il punto di partenza della Rivoluzione del 1959. Oggi, questa memoria condivisa, diventa il fondamento di un patto tra due territori che conoscono il valore della libertà, della dignità e dell’autodeterminazione dei popoli.

Nel suo intervento l’ambasciatore ha descritto un Paese allo stremo a causa dell’inasprimento del blocco statunitense. Secondo i dati da lui riportati, l’isola subisce blackout fino a 20 ore al giorno, mentre circa 7mila container di medicinali e materiali restano fermi nei porti dei Caraibi e la mortalità infantile sale dal 4 al 9%.

Grazie alla presenza del vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, la Città Metropolitana di Torino ha espresso la volontà di mettere a disposizione i propri uffici di cooperazione internazionale per accompagnare l’iter del patto, mentre il consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle ha confermato il proprio sostegno personale al percorso.

Durante l’incontro l’assessore del comune di Almese Ivano Osella ha condiviso una bozza di mozione da portare nei consigli comunali insieme a un rinnovato programma di iniziative di sensibilizzazione sul territorio, temi che saranno discussi nel prossimo Consiglio dell’Unione Montana Valle Susa il 20 ottobre. In vista dell’assemblea generale dell’ONU prevista per il 28 ottobre, i sindaci e le sindache dell’Unione Montana Valle Susa lavoreranno a un documento unanime che chieda al Governo Italiano e all’Unione Europea di schierarsi contro le misure che colpiscono la popolazione cubana.