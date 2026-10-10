Attese interminabili per il tram 4, la rabbia dei cittadini: “Inaccettabile”

Interminabili le attese per il tram 4 nel pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre. Oltre 50 minuti di attesa dalle 18 che hanno esasperato i pendolari.

La rabbia delle persone

“Io pago per questo servizio, è inaccettabile”, si lamenta un passeggero dopo essere sceso due volte da un mezzo che non arrivava fino al capolinea del Drosso. A generare i ritardi le deviazioni e i blocchi dovuti alla manifestazione Pro Pal, ma anche il boom di visitatori a Portici di Carta e il concerto dei Pooh all’Inalpi Arena.

La situazione ha cominciato migliorare solo verso le 20.