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Attualità | 10 ottobre 2026, 20:42

Attese interminabili per il tram 4, la rabbia dei cittadini: “Inaccettabile”

Deviazioni e rallentamenti dovuti al corteo ma anche a Portici di Carta e al concerto dei Pooh

Persone in attesa alla fermata del 4

Persone in attesa alla fermata del 4

Interminabili le attese per il tram 4 nel pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre. Oltre 50 minuti di attesa dalle 18 che hanno esasperato i pendolari.

La rabbia delle persone

Io pago per questo servizio, è inaccettabile”, si lamenta un passeggero dopo essere sceso due volte da un mezzo che non arrivava fino al capolinea del Drosso. A generare i ritardi le deviazioni e i blocchi dovuti alla manifestazione Pro Pal, ma anche il boom di visitatori a Portici di Carta e il concerto dei Pooh all’Inalpi Arena.

La situazione ha cominciato migliorare solo verso le 20.

Chiara Gallo

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