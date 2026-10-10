Ottobre Rosa: anche in Piemonte un mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno

Da alcuni giorni siamo entrati nel mese internazionale della prevenzione del tumore al seno, conosciuto come Ottobre Rosa: un'occasione per richiamare l'attenzione sull'importanza della diagnosi precoce, promuovere la partecipazione agli screening e sensibilizzare le donne sulla necessità di prendersi cura della propria salute.

Per tutto il mese, in Italia e in Piemonte, enti, istituzioni, Aziende Sanitarie, Comuni e associazioni promuovono iniziative di informazione, sensibilizzazione e prevenzione, con l'obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza su una delle patologie oncologiche più diffuse.

Il tumore al seno: i numeri in Italia

Secondo il rapporto I numeri del cancro in Italia 2025, realizzato da AIOM e AIRTUM, il tumore della mammella è la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione italiana, con circa 55.900 nuovi casi stimati nel 2025.

Negli ultimi anni i progressi della ricerca, delle terapie e della diagnosi precoce hanno contribuito a migliorare le prospettive di cura: la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è oggi pari all'86% e sono oltre 925 mila le donne che vivono in Italia dopo una diagnosi di tumore al seno.

Dati che testimoniano i progressi compiuti, ma che confermano anche quanto sia importante continuare a investire nella prevenzione e nell'individuazione tempestiva della malattia. Infatti la probabilità di guarigione è del 73 per cento nel complesso, ma la differenza la fa lo stadio alla diagnosi: si guarisce nel 99 per cento dei casi individuati al primo stadio, nell’81 al secondo, nel 36 al terzo e quarto.

La diagnosi precoce può fare la differenza

Individuare un tumore al seno nelle sue fasi iniziali significa aumentare sensibilmente le possibilità di cura e guarigione, consentendo spesso interventi meno invasivi e percorsi terapeutici più efficaci.

Per questo è fondamentale aderire ai programmi di screening, anche in assenza di sintomi, e rivolgersi al proprio medico in presenza di cambiamenti o segnali che meritano un approfondimento.

In Piemonte, il programma regionale Prevenzione Serena offre percorsi organizzati di screening oncologico, tra cui quello mammografico, rivolti alla popolazione nelle fasce di età previste.

Partecipare agli screening e seguire le indicazioni dei professionisti sanitari rappresenta un gesto concreto di attenzione verso la propria salute.

Ottobre Rosa: informazione, consapevolezza e prevenzione

Nato negli Stati Uniti nel 1985 come Breast Cancer Awareness Month, Ottobre Rosa si è progressivamente diffuso a livello internazionale, diventando un appuntamento importante per promuovere la cultura della prevenzione.

In Italia, tra le principali iniziative figurano la campagna Nastro Rosa della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che quest'anno ha scelto il messaggio “Il primo passo”, e le attività promosse da Komen Italia e dalle numerose associazioni impegnate nel sostegno alle donne e nella lotta contro i tumori.

Il messaggio è semplice: la prevenzione non deve limitarsi al mese di ottobre, ma diventare un'abitudine da coltivare durante tutto l'anno.

Le iniziative in Piemonte

Anche in Piemonte Ottobre Rosa è accompagnato da numerose iniziative promosse da enti, Comuni e associazioni, con incontri informativi, attività di sensibilizzazione, appuntamenti dedicati alla prevenzione e iniziative simboliche per richiamare l'attenzione sull'importanza della diagnosi precoce.

A queste si aggiungono le iniziative organizzate dalle Aziende Sanitarie piemontesi, che durante il mese di ottobre promuovono sul territorio occasioni di informazione, prevenzione e incontro con i professionisti sanitari.

Dopo i primi appuntamenti già svolti, tra cui incontri dedicati alla prevenzione e ai caregiver oncologici, visite specialistiche e iniziative culturali e di sensibilizzazione, queste le prossime iniziative delle Aziende Sanitarie piemontesi:

AO Santa Croce e Carle di Cuneo: il 13 e 15 ottobre, dalle 15.15 alle 17, presso il Centro Salute Donna dell'Ospedale Santa Croce, proseguono le visite gratuite dedicate alla ricostruzione mammaria, effettuate dalle équipe di Senologia Chirurgica e Chirurgia Plastica e Ricostruttiva. Le prenotazioni sono state raccolte nei giorni 1 e 2 ottobre.

ASL AL: il 14 ottobre, dalle 16 alle 18, presso la Radiologia dell'Ospedale di Novi Ligure, è prevista un'apertura straordinaria dell'agenda dello screening mammografico di primo livello, con esami mammografici ed eventuali approfondimenti ecografici e visite senologiche. Posti limitati, con prenotazione obbligatoria allo 0131 306406 e priorità alle donne tra i 45 e i 75 anni che effettuano la prima visita.

ASL AT: il 24 ottobre, dalle 9 alle 12.30, all'Ospedale Cardinal Massaia di Asti, sono previsti screening mammografici con ecografia presso la Radiodiagnostica e visite senologiche e screening di primo e secondo livello per la prevenzione del tumore della cervice uterina presso Ostetricia e Ginecologia. Le iniziative, rivolte a una popolazione selezionata, sono coordinate dalla struttura Promozione della Salute e Coordinamento Screening, in collaborazione con i servizi specialistici dell'ASL.

ASL BI: il 22 ottobre, alle 18, all'Auditorium Lanificio Sella di Biella (via Corradino Sella 6), si svolgerà il BRA DAY 2026 – Le donne di SuperiAmo si raccontano, incontro dedicato alla prevenzione, alla cura e alla ricostruzione mammaria, con professionisti della Senologia dell'ASL BI e del Fondo Edo Tempia e testimonianze di ex pazienti oncologiche e volontarie.

ASL Città di Torino: il 22 e 29 ottobre, dalle 15 alle 18, l'Ospedale Martini offrirà visite senologiche gratuite e consulenze sulla prevenzione presso l'ambulatorio 9, al piano terra. Il 23 ottobre, dalle 15.30 alle 17.30, analoghe iniziative si svolgeranno all'Ospedale Maria Vittoria. Per tutti gli appuntamenti l'accesso sarà libero.

ASL CN1: il 28 ottobre, alle 14, presso l'ingresso dell'Ospedale di Savigliano, è in programma un incontro pubblico dedicato a Ottobre Rosa, organizzato insieme al Comune, con la partecipazione della Direzione aziendale e di specialisti di oncologia, radiologia-senologia e chirurgia senologica.

ASL CN2: il 20 ottobre, alle 16.30, all'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, sarà inaugurato un nuovo mammografo dotato di intelligenza artificiale, donato dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra (partecipazione con prenotazione su www.fondazioneospedalealbabra.it). Il progetto itinerante Salute in Piazza, con attività di sensibilizzazione sullo screening Prevenzione Serena, farà inoltre tappa il 16 ottobre a Ricca di Diano d'Alba e il 22 ottobre ad Albaretto della Torre, dalle 9 alle 12.

ASL NO: il 27 ottobre, presso l'Ospedale di Borgomanero, l'équipe senologica offrirà visite ed ecografie mammarie gratuite alle donne residenti nel Comune che non rientrano nelle fasce di età dello screening organizzato (prenotazioni: 340 6565971, dal lunedì al venerdì, ore 9-12). Tra le iniziative promosse sul territorio con LILT Novara figurano inoltre attività motorie gratuite il 10 e 11 ottobre, la Women LILT Run del 18 ottobre, con partenza alle 10 da piazza Puccini a Novara, e visite senologiche gratuite su prenotazione per le donne sotto i 45 anni durante il mese (334 2931711, dal lunedì al venerdì, ore 9-12).

ASL TO4: l'11 ottobre, dalle 9 alle 12.30, la Breast Unit parteciperà al Campus senologico al Lago di Candia, con visite ed ecografie mammarie gratuite. Dal 22 ottobre al 10 dicembre, all'Ospedale di Ivrea, si svolgeranno otto incontri gratuiti di psicoterapia di gruppo per donne in cura per tumore al seno (informazioni: segreteria@adod-odv.it; 349 6958830). Il 30 ottobre, dalle 16.30 alle 18.30, sono previste visite senologiche ed ecografie gratuite all'ambulatorio LILT di Brandizzo, in via Salerno 9 (prenotazioni: 351 8119049).

ASL TO5: il 10 ottobre, dalle 9, i Comuni di Trofarello, Santena e Cambiano promuovono Ottobre Rosa – Ogni passo conta, una camminata per la prevenzione del tumore al seno. Partenze da piazzale Europa a Trofarello e da piazza Tetti Giro per Santena e Cambiano, con arrivo alla Cascina Creativa, in borgata Rivera a Trofarello. Previsti momenti di riflessione e consulenze gratuite del settore Prevenzione dell'ASL TO5.

ASL VC: per tutto ottobre sono previste ecografie mammarie gratuite a Vercelli e Borgosesia per donne dai 30 ai 45 anni, su prenotazione tramite LILT (0161 255517; lilt.vercelli.prenotazioni@gmail.com). Il 20 ottobre, dalle 14 alle 16, visite senologiche a Vercelli (prenotazioni al numero 0161 593125 il 12 e 13 ottobre, ore 8.30-12.30). A Borgosesia, il 22 ottobre, dalle 11 alle 16, ecografie e mammografie per donne dai 45 anni che non abbiano effettuato analoghi accertamenti nell'ultimo anno (prenotazioni IGEA: 333 8022282); il 23 ottobre sono previste ulteriori visite senologiche, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17, prenotabili rispettivamente tramite LILT e IGEA.

ASL VCO: per tutto ottobre, in collaborazione con LILT VCO, sono previste 138 visite senologiche gratuite distribuite su 21 giornate nelle sedi di Omegna (Ospedale Madonna del Popolo), Verbania (Ospedale Castelli) e Domodossola (Ospedale San Biagio). Informazioni e prenotazioni presso la segreteria LILT VCO al numero 327 4296759, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11.

Tra gli altri appuntamenti sul territorio, il 10 ottobre alle 15, alla Galleria San Federico di Torino, la Fondazione Ricerca Molinette promuove un evento dedicato a prevenzione, ricerca e sensibilizzazione nell'ambito di Ottobre Rosa, con il patrocinio dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.

Per saperne di più

Per conoscere le opportunità di screening e le modalità di accesso al programma regionale Prevenzione Serena, è possibile consultare il sito della Regione Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/prevenzione-serena) e i canali informativi della propria ASL.