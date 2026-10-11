Michele Grimaldi eletto presidente del Forum Famiglie del Piemonte

Si è svolta ieri, sabato 10 ottobre, l’assemblea del Forum delle associazioni familiari del Piemonte che ha definito il direttivo 2026-2030. Michele Grimaldi è stato eletto presidente, Renato Vianzone vicepresidente, Riccardo Ferrara segretario e tesoriere; gli altri consiglieri sono Adriano Frascaroli, Marina Frola, Roberto Gontero e Salvatore Pino, mentre Fabio Gallo è stato confermato delegato al Forum nazionale.

Nell’assumere l’incarico, Michele Grimaldi ha sottolineato come questo passaggio avvenga in continuità con il direttivo precedente, che ha ringraziato per il lavoro svolto. Ha detto inoltre di aver accettato di candidarsi con spirito di «gratitudine per quanto ricevuto nella propria vita». Grimaldi è membro del direttivo regionale dell'Associazione Famiglie per l'Accoglienza, partecipa al Forum Famiglie Piemonte dal 2006 ed è stato referente per la petizione popolare «Per un fisco a misura di famiglia»; insieme a don Mario Aversano e ad alcuni amici delle associazioni Famiglie per l'Accoglienza, Comunità Papa Giovanni XXIII e Ai.Bi. ha partecipato alla costituzione del Tavolo su affido e adozione della diocesi di Torino che si occupa di accompagnare coppie e famiglie nei percorsi di accoglienza familiare.

Durante la riunione il presidente e il vicepresidente uscenti, Roberto Gontero e Adriano Frascaroli, hanno ricordato il lavoro svolto dall’associazione negli ultimi anni. Hanno richiamato il rafforzamento dei legami istituzionali, attraverso iniziative come il protocollo d’intesa con Anci Piemonte sui «Comuni amici della famiglia» e le attività realizzate sul territorio: la «Settimana con la famiglia», «Alleati per crescere» per avvicinare scuole e famiglie e il progetto C.A.S.A. sull’accoglienza dei minori, e più in generale l’impegno volto a far comprendere come la famiglia sia una risorsa fondamentale per la società. Il segretario uscente, Franco Rosada, ha sottolineato l’importanza di avere un respiro ampio per condividere con altre realtà gli obiettivi del Forum.

All’assemblea ha partecipato la vicepresidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, Cristina Riccardi, che ha posto l’accento sulle proposte mirate a valorizzare i Centri per la famiglia in un’ottica di cooperazione tra Stato e Terzo settore e sulla necessità di sviluppare «progetti che uniscano e facciano crescere insieme».

Don Angelo Zucchi ha introdotto la riunione con una riflessione sull’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, sottolineando il valore delle relazioni umane e invitando a osservare i germogli di speranza che nascono nel nostro tempo, operando con fiducia nel contesto in cui viviamo.

Il Forum Famiglie Piemonte, fondato nel 1997, riunisce 21 associazioni e ha la finalità di sollecitare una legislazione di promozione e salvaguardia della famiglia ai diversi livelli in cui si articola l’ordinamento giuridico e amministrativo (Stato, Regione, Provincia, Comune), nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, e di promuovere nelle famiglie stesse la consapevolezza della loro funzione sociale e politica, favorendo la vita associativa e la promozione delle politiche familiari.