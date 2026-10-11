Movida: 271 le persone controllate e 4 i locali multati

A seguito anche di recenti determinazioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Torino per il contrasto ai fenomeni di illegalità nelle aree maggiormente interessate dalla movida, l’attenzione è stata rivolta in particolare alle zone di Borgo Rossini, soprattutto a via Reggio (area “Panche”), piazza Carlo Emanuele II e Piazza Vittorio Veneto e le rispettive aree limitrofe.

L’attività ha visto impegnato personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale e del Reparto Mobile di Torino, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori, gli episodi di microcriminalità e le situazioni di degrado connesse alla frequentazione delle aree della movida.

Nel corso dei servizi del week end, protrattisi sino alle prime ore della giornata, sono state complessivamente controllate 271 persone e 13 esercizi pubblici, 4 dei quali, ubicati in via Catania, corso Regina, via Matteo Pescatore e piazza Vittorio Veneto, sono stati sanzionati per diverse violazioni amministrative.

Inoltre, nell’area di piazza Carlo Emanuele II la Polizia Locale ha elevato 32 sanzioni per divieto di sosta.

I controlli proseguiranno con cadenza regolare.