Teatro, dal 16 ottobre "Supernove", la nuova stagione di Spazio Kairòs

Da venerdì 16 ottobre a sabato 5 giugno 2027, lo Spazio Kairòs di via Mottalciata 7, ex fabbrica riconvertita in teatro tra Barriera di Milano e Aurora, ospita "Supernove", la nuova stagione teatrale curata dalla compagnia Onda Larsen con il sostegno di Città di Torino, Ministero della Cultura (MIC), Circoscrizioni Che Spettacolo dal Vivo (CCSDV), Regione Piemonte, Fondazione CRT Sviluppo e Crescita, Eppela e la partnership di Arci Torino, Carpe, Fondazione Intesa Sanpaolo e Torino Fringe Festival.

Il titolo gioca sul significato del termine: una supernova non è soltanto una grandissima esplosione stellare, ma il punto d'origine da cui nascono nuovi elementi, nuova materia, altre stelle e nuovi mondi. «In una società che spinge continuamente all'individualismo e a "brillare da soli", Supernove sceglie la forza della comunità e della condivisione: la scommessa è credere nelle costellazioni e nel valore di fare rete» spiegano dalla Compagnia.

La stagione adulti e i debutti

L'apertura della stagione è affidata al debutto di "Lo sfratto dei mostri" di Onda Larsen (da venerdì 16 a domenica 18 e da venerdì 23 a domenica 25 ottobre), una commedia satirica e irriverente scritta e interpretata da Lia Tomatis con la regia di Riccardo De Leo. Tra le produzioni di punta figura anche l'adattamento della commedia francese "La foto del mio migliore amico" (da giovedì 28 a domenica 31 gennaio), diretto da Andrea Borini, proposta in una versione accessibile con sopratitoli curata in collaborazione con il progetto di ricerca ETICA dell'Università degli Studi di Torino.

Il cartellone ospita inoltre "Antigone" della Compagnia Teatro della Juta / Commedia Community (sabato 7 novembre), esperienza di teatro sensoriale per spettatori bendati, il debutto di "Materiali Rappresentativi" con Operazione Miro (venerdì 4 e sabato 5 dicembre), "Il Malinteso" di Contrasto Teatro (da venerdì 19 a domenica 21 marzo), "My English Persian Kitchen" di Chronos3 (venerdì 17 aprile) e il nuovo capitolo di Onda Larsen "Babbo Natale è morto a Ferragosto" (da mercoledì 6 a sabato 9 e da mercoledì 13 a sabato 16 maggio).

La Settimana della risata assicurata

Da mercoledì 24 a domenica 28 febbraio, Spazio Kairòs si trasforma nel tempio della comicità intelligente, della stand-up e della satira. Il programma prevede "Terapia d'urto" del Teatro delle Temperie (mercoledì 24 febbraio), "Tutto su di lui" di Elementare Teatro (giovedì 25 febbraio), "Chi dorme sugli allori si sveglia saporito" di e con Dario Benedetto (venerdì 26 febbraio), la doppia replica di "Imp(r)ostori 2.0" con Francesco Giorda e Stefano Gorno (sabato 27 febbraio) e il doppio appuntamento con Massimiliano Loizzi in "Antifascist Tour" (domenica 28 febbraio).

Musica. "Spaghetti e Mandolino" e serate "ExtraTime"

La musica dal vivo entra in teatro con "Spaghetti e Mandolino", il format-concerto interattivo con la band I Moderni (sabato 21 novembre, sabato 16 gennaio e grande festa finale sabato 5 giugno). Un grande karaoke collettivo dove il pubblico sceglie le canzoni da un vero e proprio menu e canta insieme ai musicisti.

Inoltre, durante le serate del sabato, dopo lo spettacolo la festa prosegue con l'evento ExtraTime: concertini e dj set ad ingresso libero per brindare e ballare insieme.

Teatro Proiettato e collaborazione universitaria

In stretta sinergia con l'Università degli Studi di Torino si sviluppa la sezione "Teatro Proiettato". Il professor Armando Petrini cura tre lezioni-evento sul grande teatro comico d'attore del Novecento (Ettore Petrolini il 12 novembre, Dario Fo il 20 novembre ed Eduardo De Filippo giovedì 3 dicembre), con spezzoni video storici commentati dal vivo. Il professor Leonardo Mancini, con gli studenti di Storia del Teatro, guida tre appuntamenti dedicati al teatro internazionale del secondo Novecento (venerdì 20 e venerdì 27 novembre, venerdì 11 dicembre).



La proposta internazionale si arricchisce giovedì 12 e venerdì 13 febbraio con la vetrina "Fringe in Dialogue" in collaborazione con Torino Fringe Festival.

Spettacoli per bambini e Famiglie

La domenica pomeriggio è a misura di famiglie, con ingresso per la merenda ore 16 e spettacolo ore 16,30. In programma "Il gatto e la volpe (aspettando Mangiafuoco)" del Teatro del Cerchio (domenica 8 novembre), "Sfavola - La non favola di tre non supereroi" di Onda Larsen (domenica 22 novembre), "Rattoppè" tra canto e ventriloquia (domenica 6 dicembre), "Scuola di magia" di Febo Teatro (domenica 24 gennaio), "La fagiana delle fiabe" di Michela di Martino e Niccolò Bosio (domenica 21 febbraio) e il "Gi & Raf Show" (domenica 14 marzo).

INFORMAZIONI UTILI E BIGLIETTERIA

Sede: Spazio Kairòs, via Mottalciata 7, Torino

Orari degli spettacoli: Giovedì e venerdì 20,45; Sabato 19,30; Domenica 19.

Domeniche per bambini: merenda ore 16, spettacolo ore 16,30. Teatro proiettato - ore 19,30.

Ingresso: riservato ai soci Arci.

Sito web: www.ondalarsen.org