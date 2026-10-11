A Torino nasce “Teatro da vicino”: otto spettacoli da ottobre a maggio nel cuore di San Salvario

Otto spettacoli - da ottobre a maggio - per vivere il teatro in una dimensione intima e d'impatto. Nasce con questo spirito “Teatro da Vicino”, la nuova stagione teatrale ospitata nella suggestiva Sala Art Ensemble di via Petitti 24, nel cuore del quartiere San Salvario.

La rassegna - curata da Valter Carignano - è realizzata dalla Confraternita Maria Consolatrice APS con il contributo dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Piemonte. Lo spazio d'inizio Novecento che ospita gli eventi è stato scelto appositamente per annullare la barriera tra la scena e gli spettatori, offrendo un rapporto diretto e un'immersione totale nel racconto. Il programma spazia con disinvoltura dalla commedia contemporanea al teatro civile, fino alla musica e al cabaret.

Si comincia sabato 17 ottobre con lo spettacolo Puoi prendere in giro il mondo, ma non tua sorella (di e con Antonio Cranco e Max Scelsi): opera che alterna umorismo e commozione, focalizzata sulla realtà parallela costruita da due anziane sorelle in una RSA. Il 14 novembre Scuse con i fiori (con Marina Di Paola e Angela Vuolo): 'incontro tra due donne in un centro di ascolto, ovvero una storia sospesa tra fragilità e resistenza, arricchita dalle poesie di Alda Merini. E arriviamo a sabato 19 dicembre, in scena Canto di Natale per Mister Scrooge (rielaborazione di Valter Carignano): il classico di Charles Dickens prende vita attraverso un intreccio di narrazione, recitazione, canto dal vivo e melodie natalizie. L’anno nuovo inizia con Missione Pacco Celeste (Compagnia Binarie in Scena): una commedia corale dal ritmo serrato, dove un imprevisto scardina la quotidianità dei protagonisti generando esilaranti situazioni comiche, in cartellone sabato 23 gennaio.

Il teatro dello spazio culturale “Art Ensemble” si ripresenta il 13 febbraio con La coppia moderna (con i Triogliceridi): viaggio tra teatro e cabaret che ironizza sulle nevrosi, le incomprensioni e i paradossi delle relazioni contemporanee. Il 6 marzo Oddio, mamma – Un improbabile carteggio (con Graziella Rossi e Fabio Scudellaro): commedia dei nostri tempi incentrata su una corrispondenza epistolare capace di svelare verità difficili da dire a voce. Sotto la luce dei riflettori sabato 3 aprile con la brillante commedia Cate e Tere e il delitto inaspettato (con Marina Di Paola ed Eylin Chilau): si raccontano le vicende di due sorelle litigiose, unite solo dall'interesse per l'affascinante vicino di casa, finché un evento improvviso stravolge tutto.

La prima stagione all’Art Ensemble si chiude sabato 8 maggio con Un ’900 tutto da ridere (con M. Di Paola, A. Vuolo, R. Wildmann, M. Scelsi e V. Carignano): un'antologia di chiusura dedicata alla grande comicità del primo Novecento, da Karl Valentin ad Achille Campanile, passando per Feydeau e Petrolini.

Tutti gli appuntamenti iniziano alle 21. Lo spazio culturale Art Ensemble si trova a pochi minuti a piedi dalla fermata della Metropolitana Dante. L'ingresso prevede un contributo solidale minimo di 12 euro. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare i numeri 375 8090195 - 366 3407927