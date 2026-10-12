Tra vetrine e nostalgia, la Circoscrizione 8 riaccende la memoria: al via “La Macchina del Tempo”

Riqualificazione non significa soltanto cantieri o grandi opere, ma anche ripartire dal tessuto sociale e dalle storie che animano i quartieri di Torino. È con questo spirito che la Circoscrizione 8 ha deliberato e patrocinato il progetto “La Macchina del Tempo - 5 storie per il quartiere”, promosso dall’associazione Fili di Rame Aps. Dal 10 ottobre al 18 dicembre 2026, l'asse commerciale tra via Tunisi e via Montevideo si trasforma in un itinerario della memoria a cielo aperto, dimostrando come il commercio di prossimità possa diventare il motore culturale del territorio.

Radio d'epoca e QR code

Passeggiando tra le vie coinvolte, residenti e visitatori potranno osservare e ascoltare collezioni di radio, giradischi e oggetti vintage allestiti nelle vetrine di cinque storiche attività locali: Scuola e Fantasia, Lavanderia Alberti, Pasticceria Accornero, Idee per la Testa e Opto-Vision. Ogni allestimento è affiancato da appositi QR code che permettono di accedere a racconti, aneddoti e approfondimenti dedicati all’identità di queste botteghe e di chi vi lavora ogni giorno. Un’iniziativa a partecipazione gratuita che punta a rilanciare la centralità dei negozi di vicinato di fronte alla grande distribuzione.

Scuola e nuove generazioni

Il progetto non si limita alla dimensione espositiva, ma si estende all’educazione e al coinvolgimento dei più giovani. L’istituto comprensivo Sandro Pertini è infatti protagonista di due percorsi formativi volti a stimolare la consapevolezza dei ragazzi. Il primo è "Dalla radio allo streaming": un viaggio guidato dalla cantante e speaker radiofonica Simona Sorbara per analizzare l'evoluzione dei linguaggi musicali. E poi c'è "Consapevolezza digitale": un laboratorio curato da Fili di Rame Aps focalizzato su immagini, social media e scelte responsabili in rete.

Gli studenti e le studentesse parteciperanno inoltre alla creazione di una playlist Spotify condivisa, unendo così le frequenze del passato al digitale di oggi.

Festa di via e musica in piazza

Tutto il percorso vedrà un momento centrale domenica 6 dicembre 2026, quando, in occasione della tradizionale Festa di Via, si terrà un evento musicale e divulgativo aperto all'intera cittadinanza con la partecipazione di Simona Sorbara.