Appassionati di filatelia e numismatica a raccolta per la terza edizione di "Molephil"

Convegno dedicato a filatelia e numismatica, Molephil torna anche quest'anno negli spazi del parco culturale "Le Serre" di Grugliasco

Torna l'appuntamento più atteso per gli appassionati di filatelia e numismatica del Piemonte e non solo.

Nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 ottobre, il parco culturale "Le Serre" di Grugliasco ospiterà, all'interno del salone espositivo "La Nave", la terza edizione di "Molephil. Convegno Nazionale del Nord Ovest".

L'edizione di quest'anno è interamente dedicata alla memoria di Umberto Ballabio, improvvisamente scomparso nel gennaio scorso.

Per l'intera durata della manifestazione i visitatori potranno ammirare la mostra filatelica della sua collezione unica.

Il convegno vedrà la presenza di Poste Italiane durante entrambe le giornate con due annulli celebrativi dedicati, affiancati da numerosi espositori e professionisti del settore provenienti da tutta Italia.

Per i due giorni dell'evento, gli esperti dell'Associazione Periti Filatelici Italiani Professionisti (Apfip) saranno a disposizione del pubblico nell'apposito salotto allestito per offrire consulenze, consigli e pareri sui propri pezzi. La manifestazione, a ingresso libero, vedrà attivo anche un servizio bar e tavola calda.