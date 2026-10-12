Collegno, il grande calcio giovanile sposa la solidarietà: il 4° torneo Avis è un successo di sport e generosità

Una domenica di gol, sorrisi e, soprattutto, grande altruismo. Ieri, domenica 11 ottobre 2026, gli impianti sportivi di via Vespucci 1, a Collegno, hanno ospitato la quarta edizione del “Torneo AVIS”, la manifestazione calcistica giovanile organizzata dalla società Paradiso Collegno con il patrocinio della Città di Collegno. L'evento ha dimostrato ancora una volta come lo sport di base possa trasformarsi in un eccezionale veicolo di messaggi sociali salvavita.

A partire dalle 10, il rettangolo verde del campo Vespucci si è popolato dell'entusiasmo dei piccoli calciatori delle categorie 2014, 2015 e 2019, coinvolgendo oltre 500 persone nell’arco della giornata, tra ragazzi, genitori e donatori. Tra le sfide più attese del mattino il debutto della Juventus, scesa in campo con la propria formazione della categoria 2019. I bianconeri si sono confrontati con i padroni di casa del Collegno Paradiso e con altre prestigiose realtà del panorama locale come Lascaris e Dorina.

Nel pomeriggio i riflettori si sono spostati sulle categorie 2014 e 2015, che hanno visto darsi battaglia all'insegna del sano agonismo anche le formazioni di Virtus Venaria, Rosta e Caselette. Un calendario fitto di match intensi, conclusosi con le emozionanti premiazioni sul campo.

Un contributo fondamentale alla gioia dei piccoli atleti è arrivato anche dalla simpatia della mascotte Benny, che ha allietato i ragazzi più piccoli prima e dopo le partite con animazione, foto e momenti di puro divertimento a bordo campo.

Al termine delle gare, il direttore sportivo della scuola calcio del Paradiso Collegno, Daniele Rolino, ha voluto esprimere profonda gratitudine per la riuscita dell'evento: «Vedere così tanti bambini divertirsi sul campo e, allo stesso tempo, assistere a una simile risposta del pubblico ci riempie di orgoglio. Un ringraziamento speciale va a tutte le squadre partecipanti per la correttezza dimostrata e ai genitori, il cui supporto e la cui sensibilità sono stati fondamentali per rendere questa giornata una vera festa dello sport e della solidarietà».

A rendere l'atmosfera ancora più speciale e solenne è stata la partecipazione della Filarmonica Torino Mirafiori - Banda Musicale AVIS. I musicisti hanno accompagnato l'intera manifestazione fin dal mattino, allietando il torneo con l'esecuzione di ottimi brani che hanno entusiasmato il pubblico presente. Il momento di massima emozione si è toccato durante le premiazioni della categoria 2019, quando le note dell'Inno Nazionale suonate dal vivo dalla banda hanno unito atleti, dirigenti e spettatori in un unico grande applauso.

Per lo straordinario contributo artistico e organizzativo che ha arricchito la giornata, un ringraziamento speciale e di cuore va al Presidente della Filarmonica, Danilo Tacchino, e al prezioso volontario Delio Valenti, figure fondamentali per il coordinamento e la perfetta riuscita di questa importante cornice musicale.

Al di là del divertimento e delle sfide agonistiche, il vero cuore pulsante dell'iniziativa è stata la campagna di sensibilizzazione a favore della donazione di sangue, promossa in stretta sinergia con l'AVIS. La risposta della comunità ha superato ogni aspettativa: in sole tre ore di attività dell'autoemoteca sono state raccolte ben 21 sacche di sangue. A questo straordinario risultato si aggiungono 3 esami di idoneità per nuovi donatori e la bellissima adesione di 7 persone alla loro prima donazione, segno tangibile dell'efficacia dell'opera di sensibilizzazione tra i presenti. Un successo che non sarebbe stato possibile senza l'impegno encomiabile dei volontari dell'Avis Collegno e Provinciale, che con dedizione e professionalità hanno gestito l'accoglienza, i flussi e le operazioni di prelievo a bordo della struttura mobile, confermandosi pilastri insostituibili per la riuscita di queste manifestazioni.

Il Presidente della Polisportiva Paradiso Collegno, Franco Mesiano, ha sottolineato con forza il valore etico dell'iniziativa: «Per la nostra associazione il calcio è uno strumento straordinario di crescita, ma lo è ancora di più quando si fa veicolo di messaggi sociali così cruciali. Questo torneo nasce con l'obiettivo di unire la gioia dello sport all'importanza vitale della solidarietà. Raccogliere sacche di sangue significa fare la differenza tra la vita e la morte: è un aiuto indispensabile per sostenere i trapianti, le terapie intensive e i complessi interventi chirurgici che ogni giorno salvano migliaia di persone. Donare è un piccolo gesto che per qualcuno può valere il futuro».

Il valore della giornata è stato sottolineato dalla presenza delle istituzioni e dei dirigenti, tra cui il Sindaco di Collegno Matteo Cavallone, l'Assessore allo Sport Gianluca Treccarichi, l'Assessore alle Associazioni Ida Chiauzzi, il Presidente di Avis Collegno Renato Laganis, la Direttrice sanitaria Mariella Aloisio e il Vicepresidente del Paradiso Collegno Marco Pacifico.

Il Sindaco di Collegno, Matteo Cavallone, ha elogiato pubblicamente l'iniziativa e il ruolo cruciale dell'associazione sul territorio: «La straordinaria risposta dei nostri cittadini oggi dimostra il grande cuore di Collegno. L'Avis svolge un ruolo prezioso e insostituibile nella nostra comunità, non solo garantendo una risorsa vitale per il sistema sanitario, ma promuovendo una cultura della generosità che parte proprio dai più giovani. Vedere lo sport e la solidarietà camminare insieme in questo modo è il gol più bello che potessimo segnare oggi. Grazie allora al grande cuore del Paradiso Collegno e di Avis».

Per chi desidera contribuire donando il proprio sangue, AVIS ricorda che la donazione richiede la prenotazione ai numeri 011 9661668 per l’unità di raccolta di Pianezza, in via Piave 54, e al numero 011 613341 per il centro di via Piacenza 7, a Torino.