"Io Lavoro": il 14 e il 15 ottobre Torino dà il via al nuovo tour in Piemonte

Il 14 e 15 ottobre IoLavoro torna a Torino, all’Inalpi Arena, per inaugurare un nuovo ciclo di eventi che, dall’autunno 2026 al 2029, porterà opportunità di lavoro, orientamento e formazione in numerosi territori piemontesi. Dopo vent’anni di attività e oltre 265mila persone coinvolte, la manifestazione promossa da Regione Piemonte e organizzata da Agenzia Piemonte Lavoro riparte con un programma che mette al centro persone, imprese e competenze, con iniziative rivolte a pubblici diversi, in tutte le fasi del percorso individuale, formativo e professionale.

Accanto alle occasioni di incontro diretto tra imprese che cercano personale e persone che cercano lavoro, il programma propone laboratori, esperienze pratiche e momenti di confronto dedicati alle scelte formative, alle competenze e alle trasformazioni del mercato del lavoro.

Gli appuntamenti istituzionali

L’inaugurazione è in programma mercoledì 14 ottobre alle ore 11, con il vicepresidente della Regione Piemonte e assessore al Lavoro Maurizio Marrone e l’assessore regionale all’Istruzione e Merito e alla Formazione Daniela Cameroni .

A seguire, alle ore 11.30 in Sala Rossa, verrà proiettato l’intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e prenderà il via l’appuntamento istituzionale promosso dall'Assessorato al Lavoro, "Rivoluzione Partecipazione: i lavoratori protagonisti del rilancio produttivo" con il Vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone, il Segretario Confederale CISL Giorgio Graziani, il Segretario Generale CISL Piemonte Luca Caretti, il Presidente Unione Industriali Torino Marco Gay e il Presidente dell’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di Torino Fabrizio Bontempo.

Meritevole di attenzione, oltre che attuale, il convegno “Competenze e formazione al tempo dell’intelligenza artificiale”, a cura di Regione Piemonte in collaborazione con CSI Piemonte, dedicato alle trasformazioni che l’IA introduce nella formazione, nei processi produttivi e nelle professioni. Partecipano l’assessore regionale Daniela Cameroni, Gianni Bocchieri, direttore regionale Istruzione Formazione Lavoro, Paolo Branchini, dirigente di ricerca presso INFN di Roma Tre, Giovanni Anastasi, presidente di Formez, Laura Morgagni, responsabile dei servizi alle imprese dell’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale – AI4I, Paolo Ceffa, chief technology officer di Olivia Software, Nadia Cordero, dirigente del Settore Standard formativi, qualità e orientamento permanente di Regione Piemonte, e Andrea Marchisio, direttore Personale, Organizzazione e Digital Campus di CSI Piemonte.

Opportunità preziosa

"Questa manifestazione non rappresenta solo un'opportunità preziosa di collegamento con le aziende per chi è in cerca di un impiego, ma sta crescendo anche come fucina di idee innovative, dove l'imprenditoria, il sindacato e la politica possono confrontarsi per portare sempre più dignità, visione e condivisione nel mondo del lavoro: è il caso della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa, incentivata con aiuti alle aziende in pre crisi o in acquisizione, un'avanguardia tutta piemontese", dichiara Maurizio Marrone, vicepresidente della Regione Piemonte e assessore al Lavoro.

"I ragazzi devono poter scegliere sapendo davvero quali opportunità hanno davanti. È questo il senso dell’orientamento: conoscere le professioni, entrare in contatto con le imprese, capire quali competenze servono e scoprire percorsi che magari fino a quel momento non si conoscevano. IOLAVORO offre questa possibilità e lo fa creando interazione tra giovani, scuole e mondo produttivo. La formazione, poi, ha un compito fondamentale: avvicinare ciò che le imprese cercano alle competenze delle persone. Se riusciamo a far dialogare questi mondi fin dall’inizio, possiamo dare ai nostri giovani più strumenti per costruire il proprio futuro e alle aziende le professionalità di cui hanno bisogno", dichiara Daniela Cameroni, assessore all’Istruzione e Merito e alla Formazione della Regione Piemonte.

Per Erminia Garofalo, direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro "Il nuovo ciclo di IOLAVORO conferma il valore di un format che negli anni ha saputo evolvere insieme ai cambiamenti del mercato del lavoro. L’obiettivo è continuare a offrire a persone e imprese occasioni concrete di incontro, rafforzando la capacità dell’iniziativa di rispondere ai fabbisogni del mercato del lavoro piemontese".

Per chi cerca lavoro

Per le persone in cerca di occupazione, IOLAVORO offre la possibilità di incontrare direttamente le aziende, conoscere le posizioni aperte e partecipare a colloqui di selezione.

I laboratori dedicati a chi cerca lavoro approfondiranno gli strumenti e le strategie efficaci, dalla preparazione del curriculum e del colloquio, all’utilizzo di LinkedIn e della piattaforma Piemonte Tu per consultare le offerte e candidarsi. Presso lo stand della Regione Piemonte, un team di operatori accreditati sarà a disposizione per spiegare nel dettaglio il nuovo servizio regionale di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze, per comprendere come certificare gratuitamente le proprie esperienze professionali acquisite sul lavoro, nel tempo libero e nelle attività sportive e ricreative.

Con Eures sarà possibile scoprire le opportunità professionali in Europa e conoscere le condizioni di vita e di lavoro in Francia, Germania, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi.

L’inclusione lavorativa sarà al centro di appuntamenti dedicati all’autonomia lavorativa delle persone con disabilità, alla ricerca attiva del lavoro per persone provenienti da Paesi terzi, ai percorsi di formazione e inserimento professionale delle persone detenute. Tra gli ospiti la content creator Giulia Lamarca, che parteciperà all’incontro “Costruire l’autonomia: dati, modelli e percorsi per il lavoro delle persone con disabilità”.

Per gli studenti

Dalle scuole primarie alle secondarie di secondo grado, IOLAVORO propone percorsi differenziati per accompagnare chi studia nella scoperta delle proprie attitudini, delle opportunità formative e dei mestieri.

Per le classi più giovani sono previsti laboratori di esplorazione e orientamento, mentre gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno approfondire le scelte dopo il diploma, i percorsi degli ITS Academy, il tirocinio e l’apprendistato duale, oltre a conoscere le prospettive offerte dalle professioni sanitarie e dai nuovi ambiti professionali.

Tra gli appuntamenti, “Sfidiamo il futuro? Tutto quello che sappiamo sul domani”, “#Io scelgo” e “Dalla passione alla professione”, dedicato alle nuove professioni digitali.

Grazie a WorldSkills Piemonte, attraverso l’area Orientamento ai mestieri e i Campionati dei mestieri, offrirà inoltre l’opportunità di scoprire da vicino professioni e competenze attraverso dimostrazioni ed esperienze pratiche. Per le scuole sono previsti percorsi di visita personalizzati, pensati per le diverse fasce d’età.

Per le imprese e gli operatori del lavoro e della formazione

Per le imprese, IOLAVORO rappresenta un’occasione per valutare candidature e incontrare profili professionali con le competenze necessarie alle proprie realtà. Specifici incontri saranno dedicati alle Accademie di filiera della Regione Piemonte, che propongono percorsi formativi collegati ai fabbisogni delle aziende e dei settori produttivi.

Per dirigenti scolastici, docenti, orientatori e operatori del settore sono previsti approfondimenti sulla filiera formativa tecnologico-professionale 4+2, sul Liceo del Made in Italy e sull’utilizzo dei dati occupazionali per orientare le scelte dei giovani.

Per chi è interessato alle dinamiche occupazionali della nostra regione, è in programma giovedì 15 ottobre “Il mercato del lavoro in Piemonte: dati e tendenze”, a cura di Agenzia Piemonte Lavoro.

Il programma completo degli incontri e dei laboratori delle due giornate è disponibile sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro.

Un percorso che prosegue nei territori

L’edizione torinese inaugura un nuovo ciclo di appuntamenti che, fino al 2029, porterà IOLAVORO e WorldSkills Piemonte in diverse aree piemontesi, per rispondere alle differenti caratteristiche produttive e occupazionali e avvicinare servizi e opportunità a persone e imprese.

Le sedi e le date delle prossime edizioni saranno rese note a breve.