Un Toret nuovo, uno "normale" e il più vecchio: tre incontri in San Donato per scoprire le storie dietro alle fontanelle simbolo di Torino

Un Toret recente, un Toret "normale" e il più vecchio della città: tre incontri per scoprire la storia delle fontanelle simbolo di Torino, nel quartiere San Donato. Si parte domani 13 ottobre alle 10 in piazza Paravia, poi il secondo incontro sarà il 20 alle 9 in piazza Peyron per finire venerdì 30 ottobre alle ore 12 all'incrocio tra via Balbis e via San Donato, dove sorge il primo toret in assoluto. Lì sarà installata una targhetta per commemorare il record di fontanella più vecchia della città.

I Toret raccontano

Il progetto si chiama "I Toret raccontano" ed è realizzato da "I Love Toret" - associazione che si occupa della divulgazione della storia delle fontanelle con incontri e attività, tra cui la riverniciatura insieme a Torino Spazio Pubblico - e la Circoscrizione 4.

Le riverniciature, come spiegato dal presidente dell'associazione Mauro Allietta, sono un momento per riportare le fontane all'antico splendore ma anche un'occasione per raccontare le storie e le curiosità più disparate che si nascondono dietro a uno dei simboli della città.

Storie che scorrono

Proprio per questo i tre incontri di questo progetto saranno a tre toret con storie opposte: "Non tutti i toret hanno una storia - ha spiegato Allietta -. In questo caso abbiamo preso un toret fresco che racconta come nasce l'installazione di una nuova fontanella, quello di piazza Paravia; quello di piazza Peyron che racconta una vita più normale, una presenza quasi invisibile ma importante con tutte le funzioni che offre; e quello di via Balbis, che come sono riuscito a scoprire dall'Archivio è il primo installato in assoluto. Tre storie diverse ma importanti per raccontare quello che può succedere intorno ai toretti".

"Questo è un progetto a cui teniamo particolarmente - ha detto il coordinatore all'ambiente della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna - che punta a valorizzare la memoria e la storia dei Toret di Borgo San Donato, tra cui il primo che fu posizionato in via Balbis".

"La targhetta in via Balbis a memoria del primo toret è una bella soddisfazione - ha concluso il presidente di Circoscrizione, Alberto Re - che lascerà sul territorio un segno tangibile di questo progetto".

Dove e quando:

• 13/10 ore 10:00 - Piazza Paravia

• 20/10 ore 9:00 - Piazza Peyron

• 30/10 ore 12:00 - Via Balbis / Via San Donato