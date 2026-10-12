A Forno Alpi Graie inaugurato il nuovo defibrillatore dell'Albergo Savoia e consegnati gli attestati di “Messaggero del cuore”

Un altro passo verso un territorio più cardioprotetto. A Forno Alpi Graie, frazione di Groscavallo, è stato inaugurato il nuovo defibrillatore installato presso l’Albergo Savoia, donato dai volontari dell’Associazione Amici di Forno Alpi Graie, presieduta da Fabrizio Massara, che hanno seguito il corso di formazione per l’utilizzo del dispositivo.

Alla cerimonia ha partecipato l’Assessore regionale Gian Luca Vignale, che ha preso parte sia all’inaugurazione sia alla consegna delle pergamene ai volontari formati. Questi hanno ottenuto la certificazione regionale per l’uso del defibrillatore (Regione Piemonte) e ricevuto l’attestato di “Messaggero del Cuore” dall’Associazione Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco ODV ETS, che ha anche organizzato una giornata dedicata alle manovre salvavita e all’uso del DAE.

La risposta è stata straordinaria: 28 persone hanno partecipato con attenzione ed entusiasmo. Famiglie, anziani, bambini e villeggianti sono stati uniti da un unico obiettivo, imparare ad aiutare qualcuno in difficoltà.

«Avere un defibrillatore non basta: bisogna sapere cosa fare quando ogni secondo conta», ha dichiarato Marcello Segre, presidente dell’Associazione Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco. «Quello di Forno Alpi Graie è un esempio concreto di come una piccola comunità possa compiere un grande gesto per la sicurezza di tutti. I cittadini non si sono limitati a raccogliere i fondi necessari per dotare il paese di un defibrillatore, ma hanno scelto di formarsi per essere pronti a intervenire in caso di emergenza. Come Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” ODV ETS siamo orgogliosi di aver accompagnato questo percorso per l’installazione del defibrillatore e la formazione dei cittadini. Da qui è nata l’idea di conferire all'Associazione Amici di Forno Alpi Graie il riconoscimento di Messaggero del Cuore. Perché un defibrillatore è uno strumento prezioso, ma sono le persone preparate a fare davvero la differenza. Il nostro messaggio è semplice: anche tu puoi salvare una vita. È l’occasione per ricordare come una recente norma nazionale permetta a tutti i cittadini l’uso del defibrillatore seguendo le istruzioni in caso di emergenza. L’Associazione opera da dieci anni, abbiamo collaborato ad installare oltre seicento defibrillatori per rendere le nostre comunità sempre più sicure. Anche la Regione sta mettendo a disposizione fondi e contributi per l’acquisto di dispositivi, in particolare in montagna. Ancora più importante è quando sono cittadini che di propria iniziativa permettono di dotare luoghi pubblici di dispositivi».

«Ringrazio i volontari che hanno scelto di formarsi e di donare questo strumento alla comunità. Un dispositivo non solo a beneficio di turisti e villeggianti, ma di tutti», ha commentato l’Assessore regionale Gian Luca Vignale. «La diffusione dei defibrillatori, accompagnata dalla formazione dei cittadini, è fondamentale per salvare vite, soprattutto nei territori montani, dove i soccorsi possono richiedere più tempo. Questo gesto è un esempio concreto di cittadinanza attiva».

«L’Associazione Amici di Forno Alpi Graie organizza eventi e manifestazioni per la borgata – spiega Livia Graziano che ne fa parte – con i fondi raccolti e la grande generosità di chi ha aderito abbiamo acquistato il defibrillatore. Dei tanti che hanno collaborato, 28 persone, tra cui molti giovani hanno scelto di seguire anche il corso per l’utilizzo. La presenza di questo presidio è molto importante non solo per residenti e villeggianti, ma anche i tanti escursionisti e turisti che frequentano il paese e le montagne che da questo punto tappa possono essere raggiunte».