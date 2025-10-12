 / Cronaca

Cronaca | 12 ottobre 2025, 15:47

L'associazione Marco Pannella lancia l'allarme: "Scritte contro gli ebrei a Torino"

Trovate su una panchina del Valentino insieme al disegno di una stella a sei punte

L'associazione Pannella lancia l'allarme: &quot;Scritte contro gli ebrei a Torino&quot;

L'associazione Pannella lancia l'allarme: "Scritte contro gli ebrei a Torino"

Scritte antisemite e insulti contro gli ebrei sulle panchine del Valentino. A denunciare l'accaduto - come riferisce l'agenzia di stampa Ansa - è l'associazione Marco Pannella di Torino.

La scoperta su una panchina del Valentino

"Questa mattina - spiega l'associazione - una famiglia di religione ebraica ha notato su alcune panchine del Parco del Valentino alcune stelle di David con la scritta 'fuck', vicino al castello, sul lato corso Massimo D'Azeglio". 

L'Associazione Marco Pannella ha inviato al Comune e ai carabinieri la segnalazione con la foto che documenta il gesto, lanciando timori per l'ordine pubblico.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium