 / Eventi

Eventi | 12 ottobre 2025, 09:00

Rivoli: commedie, nuove produzioni e compagnie da tutta Italia per la nuova stagione del Teatro San Paolo

Un cartellone vivace e divertente da sabato 18 ottobre

In foto: &quot;Va quasi tutto bene&quot;, il 21 e 22 novembre

In foto: "Va quasi tutto bene", il 21 e 22 novembre

Un programma variegato, ricco di commedie, classici e nuove produzioni. E' la nuova stagione del Teatro San Paolo di Rivoli, che da ottobre a maggio riaprirà il sipario per la gioia del pubblico.

La direzione artistica, curata da Niko Ferrucci di Campotheatro, ha costruito un cartellone che alterna comicità brillante, storie contemporanee e incursioni nel teatro surreale, con l’obiettivo di coinvolgere spettatori di tutte le età.

La stagione si aprirà sabato 18 ottobre con la commedia comica Quel pomeriggio di un giorno da star, esilarante racconto di una rapina improbabile, interpretata da Sergio Cardinale e Niko Ferrucci.

A seguire, il calendario proporrà una lunga serie di appuntamenti:
7 e 8 novembreMa che bell’Ikea, commedia tutta da ridere.
21 e 22 novembreVa quasi tutto bene, produzione della Compagnia Redarto (Roma).
12 e 13 dicembreIl Padel nostro, firmata dal gruppo di Danilo De Santis (Roma).
9 e 10 gennaioTaxi per due, con Marco Malerba e Maurizio Poggio, storia di un tassista bigamo alle prese con una doppia vita.
24 gennaioSugo finto di Gianni Clementi, con Mauro Stante e Tony Skandal (produzione Campotheatro).
13 e 14 febbraioAvevamo un appuntamento, della Compagnia In Arte (Catania).
26 e 27 febbraioUn amore di peso, con Marco Cavallaro e Valentina Stredini (Compagnia Esagera, Roma).
13 e 14 marzoSe ci sarà domani, commedia sul reinserimento sociale dopo una lunga degenza.
27 e 28 marzoOspiti, della Compagnia Attori & Company, tra risate e atmosfere anni ’60/’70.
17 e 18 aprileHo adottato mio fratello, della Compagnia Pezzi di Nerd (Roma).
8 e 9 maggioScappati di casa, tragicommedia della Compagnia Fares (Roma).
23 maggio – Chiusura con Donnacce, classico firmato Campotheatro, con Mauro Stante, Tony Skandall e Sergio Cardinale.

INFO

Biglietti: 20-18 euro, gratis under10
Prenotazioni: tel. 3472211204

Daniele Angi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium