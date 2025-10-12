Rivoli: commedie, nuove produzioni e compagnie da tutta Italia per la nuova stagione del Teatro San Paolo

Un programma variegato, ricco di commedie, classici e nuove produzioni. E' la nuova stagione del Teatro San Paolo di Rivoli, che da ottobre a maggio riaprirà il sipario per la gioia del pubblico.

La direzione artistica, curata da Niko Ferrucci di Campotheatro, ha costruito un cartellone che alterna comicità brillante, storie contemporanee e incursioni nel teatro surreale, con l’obiettivo di coinvolgere spettatori di tutte le età.

La stagione si aprirà sabato 18 ottobre con la commedia comica Quel pomeriggio di un giorno da star, esilarante racconto di una rapina improbabile, interpretata da Sergio Cardinale e Niko Ferrucci.

A seguire, il calendario proporrà una lunga serie di appuntamenti:

7 e 8 novembre – Ma che bell’Ikea, commedia tutta da ridere.

21 e 22 novembre – Va quasi tutto bene, produzione della Compagnia Redarto (Roma).

12 e 13 dicembre – Il Padel nostro, firmata dal gruppo di Danilo De Santis (Roma).

9 e 10 gennaio – Taxi per due, con Marco Malerba e Maurizio Poggio, storia di un tassista bigamo alle prese con una doppia vita.

24 gennaio – Sugo finto di Gianni Clementi, con Mauro Stante e Tony Skandal (produzione Campotheatro).

13 e 14 febbraio – Avevamo un appuntamento, della Compagnia In Arte (Catania).

26 e 27 febbraio – Un amore di peso, con Marco Cavallaro e Valentina Stredini (Compagnia Esagera, Roma).

13 e 14 marzo – Se ci sarà domani, commedia sul reinserimento sociale dopo una lunga degenza.

27 e 28 marzo – Ospiti, della Compagnia Attori & Company, tra risate e atmosfere anni ’60/’70.

17 e 18 aprile – Ho adottato mio fratello, della Compagnia Pezzi di Nerd (Roma).

8 e 9 maggio – Scappati di casa, tragicommedia della Compagnia Fares (Roma).

23 maggio – Chiusura con Donnacce, classico firmato Campotheatro, con Mauro Stante, Tony Skandall e Sergio Cardinale.

INFO

Biglietti: 20-18 euro, gratis under10

Prenotazioni: tel. 3472211204