La cura della fragilità si impara: nasce FARO Academy

Prende il via FARO Academy, il progetto sviluppato in partnership strategica con ARCA Partners, con cui la Fondazione FARO, attraverso un percorso di analisi e progettazione organizzativa ha trasformato oltre quarant'anni di esperienza nelle cure palliative in percorsi di formazione rivolti agli operatori sanitari, alle aziende, alle scuole e ai cittadini, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento nazionale per la formazione sulle terapie di supporto e sulla Life Education. FARO Academy è finanziata dal Fondo Cornaglia gestito da Fondazione Compagnia di San Paolo.

L'avvio coincide con il workshop di presentazione dedicato agli operatori della Fondazione, svoltosi all'hospice di San Vito: il primo momento di condivisione con le persone che dell'Academy saranno il cuore e la voce.

Ogni giorno, accanto ai malati e alle loro famiglie, medici, infermieri, psicologi, operatori e volontari FARO costruiscono un sapere fatto di competenza clinica, ascolto, relazione e capacità di stare accanto alla fragilità. Finora questo patrimonio si è trasmesso in gran parte in modo informale, da persona a persona: FARO Academy nasce per raccoglierlo, organizzarlo e renderlo disponibile anche fuori dalla Fondazione. L'idea guida è che chi accompagna ogni giorno il fine vita sa come si possa allargare la vita invece di limitarsi ad allungarla.

È una competenza che oggi riguarda tutti. In un Piemonte con un'età media tra le più alte d'Italia, con l'aumento delle malattie croniche e delle persone che vivono sole, prendersi cura della fragilità non è più solo un compito degli ospedali. Riguarda anche le case, i luoghi di lavoro, le scuole e l'intera comunità.

A CHI SI RIVOLGE

FARO Academy proporrà percorsi diversi per pubblici diversi.

Operatori sanitari e sociosanitari: competenze cliniche e relazionali sulle cure palliative, sulla comunicazione delle notizie difficili e sul lavoro in équipe, con formazione accreditata ECM

Aziende: percorsi di welfare aziendale dedicati alla gestione del lutto, dello stress e della resilienza emotiva, temi che le organizzazioni affrontano spesso senza strumenti adeguati

Scuole e cittadini: Life Education, cioè strumenti per affrontare con consapevolezza i temi della vita e della morte, i diritti nel fine vita e l'elaborazione del lutto

Operatori e volontari FARO: un percorso di crescita e riconoscimento professionale, per trasmettere il modello di cura della Fondazione alle nuove generazioni

FARO Academy parte da un'esperienza formativa già consolidata: la Fondazione è provider ECM regionale e collabora da anni con l'Università degli Studi di Torino. Si inserisce inoltre nell'impegno di FARO per una città che si prende cura, dalle attività culturali di Casa FARO al progetto Torino Compassionate City.

LE TAPPE

Il workshop di presentazione chiude la fase di ascolto e analisi avviata in primavera con le persone della Fondazione. Nel 2027 saranno progettati i percorsi formativi e si terranno i primi corsi pilota, in presenza e online, in vista dell'avvio a pieno regime.

CHI GUIDA L'ACADEMY

La direzione di FARO Academy è affidata a Ruben Abbattista, professionista che da più di trent’anni affianca l’esperienza nella comunicazione istituzionale e nelle relazioni pubbliche con l’attività di formatore. Tra gli altri incarichi è stato responsabile della comunicazione istituzionale del Comune di Torino e responsabile della comunicazione e dell’ufficio stampa dell'Unione Industriali Torino.

La qualità e il rigore dell'offerta formativa sono affidati a un Comitato Scientifico, che valida programmi, contenuti e docenti. Ne fanno parte:

Oscar Bertetto, vice presidente Fondazione FARO

Libero Ciuffreda, oncologo già direttore struttura complessa di Oncologia Medica presso il COES dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, CdA Fondazione FARO

Umberto Ricardi, CdA Fondazione FARO, Professore ordinario in Radioterapia oncologica presso l'Università degli Studi di Torino

Alfredo Trentalange, Responsabile Formazione Fondazione FARO

Alessandro Valle, Direttore sanitario Fondazione FARO

Simone Veronese, Responsabile Ricerca Fondazione FARO, vice presidente Associazione Europea per le Cure Palliative

LE DICHIARAZIONI

Luigi Stella, Direttore Generale Fondazione FARO

"Accompagnare le persone nei momenti di massima fragilità ci ha insegnato che la cura non è solo un atto medico, ma un complesso di competenze umane, relazionali ed etiche imprescindibili per la società moderna. Con la FARO Academy intendiamo condividere questo straordinario patrimonio non soltanto con il mondo sanitario, ma con le aziende, le scuole e l'intera cittadinanza. È questa, per noi, la vera innovazione dell’Academy, non semplicemente fare più formazione, ma mettere in circolo conoscenze, esperienze e una cultura della cura capaci di generare valore e responsabilità nella società. È un progetto ambizioso e siamo orgogliosi che a guidarlo sia Ruben Abbattista: la sua esperienza nel mondo della formazione, della cultura, delle imprese e delle relazioni istituzionali rappresenta un valore importante per costruire un’Academy aperta, autorevole e capace di parlare ben oltre i confini della FARO.»

Ruben Abbattista, Direttore FARO Academy

"Accolgo questa nomina alla guida dell'Academy di Fondazione FARO con grande orgoglio e un profondo senso di responsabilità. La FARO custodisce un patrimonio umano e professionale unico nel campo delle cure palliative; il mio impegno sarà quello di applicare le mie competenze di governance e comunicazione per fare dell’Academy un punto di riferimento. Le cure palliative rappresentano un ambito cruciale per la salute pubblica e per la dignità di ogni persona, un tema che tocca da vicino l'intera cittadinanza. Dobbiamo diffonderne la cultura, superare i tabù e formare il maggior numero possibile di professionisti sul territorio, mettendo a sistema le migliori pratiche costruite in questi anni di dedizione."

Donatella Pinto, Presidente ARCA Partners

"Affiancare Fondazione FARO nella nascita dell'Academy significa trasformare un immenso capitale di conoscenza e valori immateriali in un'architettura organizzativa solida, moderna e orientata al futuro. La struttura del modello didattico è rigorosa e scalabile, capace di interagire con il mercato corporate e con le istituzioni restando fedele all'autenticità e all'identità etica della Fondazione".