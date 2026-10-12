Cantieri Rondò della Forca, M5S all'attacco: "Senza semafori e con scarsa visibilità il rischio incidenti è altissimo"

Un nodo viario nevralgico della città al centro delle polemiche a causa dei cantieri in corso. Dal 5 al 16 ottobre, il Rondò della Forca è interessato da importanti lavori di sostituzione dell'impianto semaforico che hanno comportato la rimozione temporanea dei semafori, generando code, traffico congestionato e forti preoccupazioni per la sicurezza stradale di automobilisti, pedoni e ciclisti.

Lauria: "La sicurezza non può essere garantita solo a fasce orarie"

A sollevare il caso è il consigliere del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 7, Francesco Lauria, che evidenzia come i disagi maggiori si registrino soprattutto quando la Polizia Locale non può presidiare l'incrocio. "I lavori sono necessari, ma la sicurezza deve essere garantita a tutte le ore, non soltanto quando c'è la Polizia Locale", dichiara Lauria, puntando il dito contro la gestione del cantiere in un'area attraversata quotidianamente da migliaia di veicoli.

Le criticità serali e il Question Time

I timori maggiori riguardano le ore serali e notturne, quando alla totale assenza della regolazione semaforica si unisce una visibilità scarsa che fa impennare il rischio di incidenti. Per far fronte a questa situazione e prevenire possibili criticità prima della conclusione dei lavori prevista per il 16 ottobre, il esponente pentastellato ha depositato un Question Time urgente. L'obiettivo è chiedere all'Amministrazione di adottare provvedimenti immediati, incrementando la presenza degli agenti ed eventualmente potenziando l'illuminazione provvisoria dell'intersezione.