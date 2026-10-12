Via Genova, cantiere a metà del guado: ecco come cambia la sosta

Un primo passo avanti e qualche respiro di sollievo, ma la parola "fine" sui cantieri di via Genova è ancora lontana. Nel tratto compreso tra via Testona e via Sommariva, i lavori per l’introduzione della sosta a spina di pesce si sono conclusi, riconsegnando ai residenti e ai frequentatori della zona una tranche di strada riasfaltata e con la nuova disposizione dei parcheggi completata. Per chi cerca parcheggio, però, saranno ancora giorni difficili. Almeno fino alla fine delle operazioni in corso.

130 nuovi stalli

L'intervento rientra nel piano di riqualificazione da 32 milioni di euro "Torino Cambia – Spazi che Uniscono"(sostenuto dalla Fondazione CRT), pensato per garantire la manutenzione straordinaria delle strade e recuperare complessivamente circa 130 nuovi stalli d'auto nell'area sud di Torino. Una risposta attesa da anni per una zona a forte vocazione commerciale e ad alta densità abitativa. Tuttavia, l'opera si trova oggi a metà del guado.

Cosa è stato fatto

Nel tratto tra via Testona e via Sommariva la trasformazione è visibile: la rimodulazione degli spazi a spina di pesce permette finalmente un utilizzo più efficiente della carreggiata, ponendo rimedio alla cronica carenza di posti auto attorno alle attività commerciali della via. Resta ancora un problema da affrontare: la malasosta. Parcheggiare in doppia fila, infatti, costringe gli automobilisti in transito a salire sulla corsia dei bus. Un fenomeno che può diventare molto pericoloso.