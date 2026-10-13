Capodanno a Torino 2027: i migliori eventi in città e dintorni

Il 2026 sta per chiudersi e la domanda torna puntuale: dove festeggiare il Capodanno a Torino? Tra castelli, club, teatri e piazze, ecco una guida per scegliere con calma, prima che i posti migliori vadano esauriti.

La notte tra giovedì 31 dicembre 2026 e venerdì 1° gennaio 2027 cade a ridosso di un ponte lungo. Per molti torinesi significa una cosa sola: c’è tempo per organizzare una serata davvero speciale, senza la fretta del rientro al lavoro. E Torino, con la sua provincia, offre un ventaglio di proposte che va dal cenone elegante alla festa fino all’alba.

Castello di San Giorgio Canavese: il Capodanno più scenografico della provincia

La proposta che quest’anno spicca per atmosfera è il Capodanno al Castello di San Giorgio , organizzato da ExtraNight nel cuore del Canavese, a circa 20 minuti da Torino.

Il castello dei Conti di Biandrate domina il borgo di San Giorgio Canavese dall’alto di uno sperone roccioso. Le origini sono medievali, ma l’aspetto attuale risale al Settecento: un grande atrio, lo scalone d’onore, saloni decorati e un parco all’inglese con vista sulle Alpi. Uno scenario che trasforma la notte di San Silvestro in un piccolo viaggio nel tempo.

La serata è pensata per un pubblico tra i 20 e i 35 anni e unisce due anime:

il Gran Cenone , servito nelle sale storiche del castello;

, servito nelle sale storiche del castello; il party dopo la mezzanotte, con dj set e discoteca fino alle prime luci del mattino.

I pacchetti disponibili permettono di scegliere quanto vivere della serata:

Platinum : cena, discoteca e pernottamento;

: cena, discoteca e pernottamento; Gold: cena e discoteca;

L’ingresso è solo su prenotazione e i posti sono limitati. La formula con pernottamento è la più richiesta da chi arriva da Torino e non vuole pensare al rientro in auto.

Info, prezzi e prenotazioni: www.extranight.it/capodanno-castello-san-giorgio

Il Capodanno in città: concerto e piazze

Torino accoglie ogni anno il nuovo anno con un grande concerto organizzato dalla Città. Negli anni l’evento si è svolto in piazza Castello e, nell’ultima edizione, all’Inalpi Arena. Il programma per il 2027 non è ancora stato annunciato: luogo, artisti e modalità di accesso saranno comunicati nelle prossime settimane.

A fare da cornice ci sono le Luci d’Artista, che ogni inverno accendono vie e piazze, e il Villaggio di Natale in piazza Solferino, con pista di pattinaggio e mercatini.

La notte dei locali: Murazzi, Vanchiglia e San Salvario

Per chi resta in città, la movida si concentra lungo il Po, ai Murazzi, e nei quartieri di Vanchiglia e San Salvario. I club propongono serate a tema, dalla musica commerciale all’elettronica. Il consiglio è sempre lo stesso: prenotare presto, perché molte serate vanno sold out già a inizio dicembre.

Teatro, cultura e famiglie

Chi preferisce una serata più tranquilla può puntare sui teatri cittadini, che il 31 dicembre propongono spettacoli e veglioni. Il 1° gennaio, inoltre, è ormai tradizione il concerto di musica classica offerto dalla Città. Per le famiglie, musei e Villaggio di Natale sono ottimi per il pomeriggio del 31.

Alternative fuori città: terme e montagna

Le QC Terme Torino propongono di solito pacchetti speciali per San Silvestro. Chi ama la neve può salire a Sestriere o Bardonecchia, a circa un’ora d’auto, dove rifugi e baite organizzano cenoni in quota.

Come scegliere

Il Capodanno a Torino 2027 offre davvero tutto: la piazza, i club, il teatro, la montagna. Per chi cerca un evento completo, con cena, festa e la possibilità di dormire sul posto, il castello di San Giorgio Canavese resta la scelta più originale. L’importante è muoversi ora, finché c’è ancora disponibilità.







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