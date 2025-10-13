Moncalieri, Forza Italia guarda al voto del 2026 puntando al centro: "Facciamo nascere la casa dei Moderati"

Se nel centrosinistra è stata Italia Viva a giocare d'anticipo, presentando la sua lista già alla fine di settembre, nel centrodestra è stata Forza Italia il primo partito a scendere in campo a Moncalieri in vista delle elezioni amministrative del 2026.

Forza Italia guida "Il Centro in Movimento"

Con "Il Centro in Movimento", FI e le altre forze del Centro hanno lanciato una manifesto per costruire insieme la casa dei Moderati, come ha spiegato il segretario provinciale Roberto Rosso, che ha guidato l'incontro svoltosi nella Sala del Consiglio comunale, cui hanno preso parte, tra i tanti, anche il segretario cittadino Mario Sacino e il responsabile giovani Damiano Coccioli. "La nostra è una scelta chiara: il Centro c’è, ha una strategia, una voce e chiede pari dignità. Al centro non ci sono solo voti, ma persone con una storia, valori e dignità", ha spiegato il capogruppo cittadino di Forza Italia Pier Bellagamba. "Vogliamo dare un segnale di libertà politica e responsabilità verso i cittadini di Moncalieri".

"E' stata un incontro ricco di idee, confronto e voglia di costruire insieme", ha dichiarato il senatore Rosso. "Così come a Torino, Forza Italia vuole essere protagonista, esprimendo la candidatura di donne e uomini competenti, seri e appassionati, capaci di rappresentare i valori del centro moderato e di offrire soluzioni concrete alle nostre comunità, che esprimeremo ai nostri alleati, perché per noi l’unità del centrodestra è imprescindibile".

L'obiettivo di costruire la Casa dei Moderati

L'obiettivo è quello, insieme alle altre forze del centro, di "costruire insieme la Casa dei Moderati, un progetto comune, ampio e credibile, capace di dare risposte vere ai cittadini e di guidare con responsabilità il cambiamento", ha aggiunto Rosso, che ha ricordato il lavoro fatto da Alberto Cirio in questi anni alla guida della Regione, dicendosi ottimista per il voto della prossima primavera a Moncalieri: "Le amministrative saranno un nuovo traguardo da raggiungere insieme, con la stessa energia con cui abbiamo già conquistato risultati importanti in tante città".