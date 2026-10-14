Trent’anni di Mutuo Soccorso a Pinerolo per l’assistenza sanitaria verso una visione collettiva

Rimborsi di ticket, indennità di ricovero, prestazioni sanitarie specifiche sono tra i servizi offerti dalla Società Mutua Piemonte Ets che opera nel Pinerolese e in Piemonte con circa 5mila soci.

“È nata come Società Mutua Pinerolese nel 1996 da 10 Società di Mutuo Soccorso del territorio, da Roure a Bricherasio. Trent’anni fa decisero che era il caso di iniziare a pensare a dare un’assistenza sanitaria – afferma Adriano Mione, presidente dal 2019 –. Il primo presidente è stato Ermanno Sacchetto, a cui è seguito Federico Ferro per più di 20 anni. Si è partiti dai rimborsi dei ticket sanitari e dall’assistenza domiciliare e ospedaliera, un accompagnamento a casa in caso di infortuni o interventi chirurgici”. Come tutte le organizzazioni di Mutuo Soccorso, Società Mutua Piemonte Ets è su base volontaria, senza fini di lucro, e offre servizi sanitari come indennità di ricovero, visite, prestazioni specialistiche ambulatoriali e interventi in cliniche e poliambulatori privati.

“Gran parte del lavoro di chi mi ha preceduto è stato attirare persone che individualmente aderivano alla Società di Mutuo Soccorso.” Nel tempo l’organizzazione, con sede a Pinerolo, si è evoluta: “Aderendo ai fondi sanitari integrativi, che gestiamo da una decina di anni, molte aziende hanno iniziato a proporli attraverso noi. La visione da puramente individuale si è trasformata così in collettiva.” Un cambiamento che si riflette nel nome ‘Società Mutua Piemonte Ets’ introdotto nel 2018, quando ormai la sua azione copriva già gran parte della regione.

Si è creato un forte legame anche con le altre mutue sanitarie in Italia, con cui si è in sinergia. “Noi in particolare stiamo lavorando con Liguria e Lombardia: cerchiamo di mettere a frutto il nostro impegno e le nostre competenze, attraverso un maggiore coordinamento. In questo network Piemonte-Lombardia-Liguria ci sono circa 150mila soci. Come società facciamo parte della rete Fimiv”, aggiunge Mione riferendosi alla Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria, l’organismo di rappresentanza delle Società di Mutuo Soccorso che partecipa e aderisce al Forum Nazionale del Terzo Settore.

Ora che la Società compie 30 anni, il traguardo viene celebrato con la presentazione del volume ‘30 anni di mutuo soccorso. Persone, valori, comunità’, domani, giovedì 15 ottobre, alle 18, alla Stazione di Posta, in piazzale Santa Croce 2 a Pinerolo. Dopo i saluti istituzionali, interverranno Francesco Gallo, membro del Consiglio di Amministrazione, Ermanno Sacchetto e Federico Ferro, Ada D’Onofrio, Vice Presidente, e infine Mione.