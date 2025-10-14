Il permesso per disabili era taroccato: denunciato dalla Municipale un uomo di 46 anni a Vanchiglia

Un automobilista è stato pizzicato con un pass per invalidi che non era regolare

Il permesso disabili è contraffatto, ma non sfugge alla verifica della Polizia Locale. Così, domenica pomeriggio, è scattata una denuncia penale per un 46enne italiano. Una pattuglia del Comando Aurora della Polizia Locale di Torino si trovava in zona Vanchiglia per un servizio di controllo dei permessi per persone con disabilità.

Gli agenti hanno iniziato le verifiche sull’automobile parcheggiata presso uno stallo riservato, ma si sono accorti che il contrassegno esposto sull’automobile era alterato.

I “civich” hanno, infatti, notato che il talloncino plastificato esposto, che riportava l’identificazione di un Comune di altra regione italiana e che a prima vista poteva sembrare in regola, aveva un particolare sospetto. L’ologramma, che serve a garantire l’autenticità dei permessi, non era, infatti, integrato nella plastificazione del permesso. Di qui è scattata la denuncia per il conducente, che nel frattempo era arrivato sul posto, che è stato quindi indagato in stato di libertà per la contraffazione e sanzionato ai sensi del codice della strada.