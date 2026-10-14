Da Enrico Sangiuliano a Luca Agnelli: la techno internazionale protagonista all'Audiodrome

Quattro appuntamenti tra ottobre e novembre per Audiodrome, il club di Moncalieri gestito da Movement Entertainment. Situato in un'ex fabbrica alle porte di Torino, Audiodrome è un punto di riferimento per la musica elettronica e il clubbing, con una programmazione che negli anni ha ospitato alcuni dei principali nomi della scena internazionale. Dopo i riconoscimenti ottenuti nel 2022 e nel 2023 dall'International Nightlife Association come miglior club italiano, Audiodrome prosegue la sua attività con un calendario che attraversa le diverse declinazioni della techno contemporanea.

Si comincia venerdì 16 ottobre con Luca Agnelli, DJ e produttore italiano tra i nomi più conosciuti della scena hard techno. Fondatore dell'etichetta Etruria Beat, attiva dal 2010, Agnelli ha sviluppato un sound che combina techno, industrial, hardcore e influenze neo-rave. Nel corso della sua carriera ha pubblicato musica per etichette come Drumcode e Soma, remixato artisti tra cui Moby e collaborato con Salmo, partecipando nel 2025 all'album Ranch con il brano Fuori Controllo. Sabato 17 ottobre sarà la volta di Part Time Killer, DJ e produttore berlinese, membro del collettivo Selected e fondatore dell'etichetta Blake Records. La sua ricerca musicale combina ritmi techno veloci, elementi vocali e sonorità futuristiche, dando vita a produzioni che alternano atmosfere oscure e passaggi melodici.

Il 24 ottobre arriverà Jovynn, DJ e produttrice malese che si è fatta conoscere attraverso i suoi mashup techno diventati virali su TikTok. Partendo dalla reinterpretazione elettronica di brani popolari, ha progressivamente sviluppato una propria attività di produzione musicale, affermandosi tra i nuovi nomi della scena elettronica internazionale.

Il calendario proseguirà venerdì 6 novembre con Enrico Sangiuliano, uno dei DJ e produttori italiani più riconosciuti a livello internazionale. Originario dell'Emilia-Romagna, Sangiuliano ha costruito una carriera caratterizzata da produzioni techno di grande impatto e da performance che combinano ricerca sonora e dimensione immersiva. La data all'Audiodrome sarà uno degli appuntamenti di punta della programmazione autunnale.

Audiodrome, rilevato da Movement Entertainment alla fine del 2015, ha sede in un'ex struttura industriale di Moncalieri, oggi trasformata in uno spazio dedicato alla musica dal vivo e alla club culture. Dotato di un importante sistema audio e di illuminazione scenica, ha ospitato negli anni artisti come Adam Beyer, Amelie Lens, Charlotte de Witte, The Blessed Madonna, Fatboy Slim, Jamie Jones, Marco Carola, Michael Bibi e Seth Troxler.