Fondazione Cerruti: tutte le iniziative in occasione della Torino Art Week 2026

In occasione di Torino Art Week 2026, la Fondazione Cerruti dal 28 ottobre presenta un programma di aperture straordinarie, mostre e nuovi progetti che attraversano la Collezione e si espandono al di fuori di Villa Cerruti.

Fonogrammi è la nuova serie di commissioni sonore che ogni anno invita artisti, musicisti, storici dell’arte e scrittori a interpretare la Collezione attraverso percorsi audio. La prima edizione riunisce Beatrice Bonino X Any, Jeremy Deller, Giorgio Di Domenico e Siôn Parkinson, con quattro “audioguide” concepite per essere ascoltate sia durante la visita alla Collezione sia online.

Venerdì 30 ottobre la Fondazione Cerruti collabora con Cripta747, centro culturale indipendente, fondato a Torino nel 2008, che ospiterà The Phonograms Variety Show, una serata di musica, performance, letture e interventi sonori con gli autori dei quattro Fonogrammi.

Il 28 ottobre, in occasione dell’opening della grande retrospettiva Marisa Merz – La danza delle ore, la Collezione Cerruti inaugura Interferenze #7: Marisa Merz, nuovo episodio del programma che mette in relazione la Collezione con l’arte contemporanea, mentre prosegue Palinsesti #2: Perfect Binding, a cura di Luca Cena, dedicato alle legature eccezionali presenti in Collezione.

Per la settimana, la Collezione Cerruti sarà eccezionalmente aperta al pubblico mercoledì 28 ottobre dalle ore 16.00 alle 20.00 e da giovedì 29 ottobre a domenica 1° novembre dalle ore 11.00 alle 18.00. Durante le aperture speciali sarà attivo un servizio di navetta gratuita da e per il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea.