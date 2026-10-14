Debutta a Torino Seconda Soluzione: il nuovo spazio culturale curato da Riccardo Costantini

A Torino nasce Seconda Soluzione, una nuova proposta culturale da un’idea del gallerista Riccardo Costantini che insieme a due amici appassionati d’arte intendono dare forma a un percorso più ampio, che si fonda sull’incontro di esperienze e sensibilità differenti.



Il progetto si inserisce nell’evoluzione del cammino professionale di Riccardo Costantini, iniziato a Milano nella galleria di famiglia Il Torchio e proseguito a Torino con la Riccardo Costantini Contemporary. Un’esperienza maturata nel tempo attraverso la ricerca e l’attività espositiva, che oggi trova in Seconda Soluzione una nuova dimensione.



L’esperienza del gallerista si apre così a una nuova prospettiva e a una partecipazione più ampia e condivisa, dando vita a un progetto nel quale la scelta degli artisti, delle opere e dei progetti diventa il terreno per sviluppare molteplici direzioni di indagine.



Un primo segnale di questa direzione era già emerso con Achronos, uno degli ultimi progetti espositivi della galleria Riccardo Costantini Contemporary. Una direzione che trova oggi in Seconda Soluzione una forma più compiuta.



Il nome stesso di Seconda Soluzione guarda alla storia dell'arte e prende liberamente ispirazione da “Seconda soluzione di immortalità (Universo senza istruzioni per l'uso)” di Gino De Dominicis, di cui un’opera sarà presente anche nella mostra inaugurale. Un riferimento che non definisce un programma monografico, ma suggerisce piuttosto un atteggiamento: la possibilità di tornare sulle cose, osservarle da un'altra angolazione e aprire nuove possibilità di interpretazione.

Si intitola Turning Time Around la mostra che dà il via a questo nuovo percorso, in programma dal 23 ottobre 2026 al 23 gennaio 2027.

La mostra di debutto mette in dialogo alcuni protagonisti della ricerca italiana della seconda metà del Novecento con artisti di generazioni successive. Vincenzo Agnetti, Rodolfo Aricò, Enrico Castellani, Pier Paolo Calzolari, Gianni Colombo, Gino De Dominicis, Marco Gastini, Giorgio Griffa, Emilio Isgrò, Gianni Piacentino e Mario Schifano incontrano Piergiorgio Colone, Gianni Colosimo, Colosimo e Bruni, Pierluigi Fresia, Enrico Iuliano, Gino Sabatini Odoardi, Nicola Ponzio e Saverio Todaro.



La galleria aderisce all’associazione TAG – Torino Art Galleries e la mostra partecipa alle iniziative promosse in occasione dell’Art Week torinese, dal 30 ottobre al 1° novembre 2026, in concomitanza con la fiera internazionale Artissima.