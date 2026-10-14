Greg Goya "trova casa" a Villa Sanquirico: l'artista ospite per quattro giorni di Club Silencio

Il 29 ottobre, negli spazi di Villa Sanquirico a Torino, inaugura Casa Goya, la casa d’artista temporanea di Greg Goya: un progetto culturale multidisciplinare di Greg Goya e Fondazione Club Silencio e coprodotto da Villa Sanquirico.

Durante la Torino Art Week, la villa tardo-ottocentesca in stile Liberty apre le sue porte a quattro giorni di installazioni, workshop, talk e musica.

Casa Goya è la fase conclusiva ed espansa di UNTOLD, il progetto artistico attraverso cui Greg Goya dà forma a tutte le cose mai dette.

Intorno a questo nucleo prende forma una casa temporanea, abitata dalle opere dell'artista e dai suoi ospiti, tra cui: Zero Assoluto, Eugenio in Via Di Gioia, Stefano Seletti e Nicolas Ballario.

Il progetto nasce infatti come un'esperienza collettiva: le persone vicine all'universo creativo di Greg Goya, esponente della Fast Art, si aprono alla città promuovendo un programma multisessionale tra arte, musica e incontri, di cui Club Silencio è già storicamente promotore.

Il progetto porta nel contesto della Torino Art Week un’esperienza informale, pop e partecipativa, pensata per coinvolgere persone diverse e avvicinare anche chi non frequenta abitualmente gli spazi dell’arte contemporanea. Non propone quindi un unico percorso o una sola modalità di fruizione, invita a scegliere come partecipare e quanto tempo restare, contribuendo con la propria presenza a ciò che accade nella casa.

Si crea così uno spazio da vivere e attraversare in cui artiste, artisti e figure creative sono invitate a condividere opere, linguaggi e processi, componendo un programma aperto al pubblico nel quale arti visive, design, musica, parola, editoria e pratiche partecipative convivono all’interno dello stesso luogo.

«Casa non è un luogo, ma le persone che lo abitano. E per me tornare a Torino significa tornare a casa, dove sono cresciuto e ho iniziato a sognare di fare arte. Quando ho immaginato Casa Goya volevo ricreare quel sogno: raccogliere tutta la mia arte in un luogo e riempirlo con le persone che vogliono fare arte con me. Oggi Casa Goya è tutto ciò: un’esposizione delle mie opere, un festival di artisti di ogni genere, un posto da chiamare Casa.» Greg Goya