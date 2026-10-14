Aiutare l'Uganda: al Conservatorio di Torino il concerto-evento

In Uganda il jackfruit è il frutto che si dà ai bambini quando sono deboli e denutriti: nutre, dà forza, fa ripartire. Sotto la chioma del suo albero, da sempre, gli anziani del villaggio si ritrovano.Nutrimento e comunità: da qui nasce il nome di Jackfruit ETS, l’associazione torinese che dal 2023 porta istruzione, salute e sviluppo nel nord dell’Uganda, accanto alle persone con cui lavora.

Sabato 17 ottobre alle 21 quello stesso spirito arriva a Torino, quando il Conservatorio “Giuseppe Verdi” ospiterà “Rise Up - Dalla notte alla luce”. Un concerto di beneficenza con il patrocinio della Città di Torino, in cui musica lirica, pop, gospel e danza si intrecciano in un viaggio dedicato alla rinascita, alla solidarietà e al diritto allo studio.

Direzione artistica e regia sono di Beatrice Carbone, già ballerina del Teatro alla Scala. Sul palco, tra i solisti, si esibiranno artisti del Coro del Teatro alla Scala, voci pop, l’OltreVoce Urban Choir, preparato da Silvia Chiminelli, il pianista Fabio Gangi e i danzatori della scuola D.A.M. di Torino.

Una serata per la Jackfruit Community School Hub, in Uganda

Ogni nota e ogni passo di danza avranno una destinazione precisa: la Jackfruit Community School Hub di Koch Goma. Inaugurata nel febbraio 2026 in un territorio che porta ancora le conseguenze di una lunga guerra civile, la scuola accoglie oggi più di 180 bambini e punta ad arrivare a 400.

Il ricavato della serata servirà a costruire il dormitorio, che permetterà di studiare anche ai bambini provenienti dalle comunità più lontane, ad arredare le aule e a sostenere la vita quotidiana della scuola, a partire dai pasti, che per molti bambini rappresentano gli unici pasti completi della giornata.