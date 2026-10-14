Musica, talk e futuro: a Borgo Dora arriva "Innesti Fest", la giornata dedicata ai giovani

Domenica 18 ottobre, dalle 15 alle 23, piazza Borgo Dora ospiterà Innesti Fest, una giornata dedicata alle nuove generazioni, con musica dal vivo, workshop, talk e la partecipazione delle realtà associative del territorio. L'iniziativa, promossa dalla Città metropolitana di Torino insieme alle associazioni locali, sarà aperta gratuitamente a tutta la cittadinanza.

Il festival si inserisce nel progetto “Innesti”, rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni e nato con l'obiettivo di creare occasioni di formazione, confronto, espressione e aggregazione, mettendo in relazione persone, esperienze, competenze e territori diversi.

Tre le direttrici che caratterizzano il percorso: “Costruire il futuro”, “Abitare il territorio e rimanere” e “Benessere integrale”, attraverso le quali affrontare temi legati al lavoro e alle nuove opportunità, al rapporto con le comunità e alla qualità della vita delle giovani generazioni.

“Con Innesti vogliamo offrire ai giovani spazi concreti di incontro, confronto e partecipazione, valorizzando le loro idee e il loro ruolo nella costruzione del futuro del territorio. L'appuntamento di Piazza Borgo Dora rappresenta un'importante occasione per mettere in rete esperienze, competenze e realtà associative, dando voce alle nuove generazioni e favorendo nuove opportunità di crescita e condivisione”, dichiara la consigliera metropolitana delegata all'Istruzione e alle Politiche giovanili Caterina Greco.