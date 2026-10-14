Carnevale di Ivrea, passo indietro nel Cda: Fabio Vaccarono rassegna le dimissioni

Fabio Vaccarono ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla Fondazione, che ha accolto la scelta del consigliere esprimendogli piena stima, fiducia e gratitudine per l'impegno e il lavoro svolto nel corso del suo mandato al servizio della manifestazione.

Nel prendere atto del passo indietro, la Fondazione ha voluto sottolineare il valore del contributo offerto da Vaccarono in termini di tempo, energie e disponibilità dedicati alla tutela e alla valorizzazione dello Storico Carnevale.

A margine della comunicazione, sono giunte le parole dello stesso Fabio Vaccarono:

“Ringrazio il Sindaco della Città di Ivrea, i Consiglieri comunali di maggioranza e opposizione e, soprattutto, i colleghi del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea, per questi anni belli e intensi di lavoro al servizio del nostro amato Carnevale. Ho deciso di rassegnare le mie dimissioni da consigliere della Fondazione. Una scelta che compio per rispetto di un'istituzione alla quale sono profondamente legato e che merita di continuare il proprio lavoro con tutta la serenità necessaria. Serenità che è assolutamente anche la mia. Lascio questo incarico con gratitudine per quanto abbiamo costruito insieme e con la certezza che il Carnevale continuerà a essere, per tutti noi, qualcosa di molto più grande delle singole persone. W il Carnevale!”.